Choć sztuczne ognie podrożały, sprzedawcy fajerwerków nie narzekają na brak klientów

Ostatnie dni roku to szczyt sprzedaży fajerwerków - informują handlowcy. Mimo, iż sztuczne ognie są droższe niż w ubiegłym roku sprzedawcy nie narzekają na brak klientów.

Adam Grześkowiak, właściciel Epicentrum Fajerwerków Pogromca Marketów z Gdyni powiedział PAP, że sprzedaje fajerwerki przez cały rok.

"Ruch mamy podobny, jak w ubiegłym roku. Handlujemy wieloma rodzajami fajerwerków, ale największą popularnością cieszą się wyrzutnie wielostrzałowe i petardy. W styczniu nieco spadają obroty, bo wiadomo, że na Sylwestra jest szczyt" - powiedział zastrzegając jednak, że biznes kręci się przez cały rok. "Nie możemy narzekać na brak klienteli, choć ten najgorętszy okres mamy właśnie teraz" - powiedział Grześkowiak.

Podobnie duży ruch panuje w hurtowni fajerwerków w Pruszczu Gdańskim. Pracownica, która odebrała telefon stwierdziła jedynie, że ma tylu klientów, że nie może rozmawiać, bo jest zajęta obsługą.

We Wrocławiu sprzedawca w sklepie ze sztucznymi ogniami podkreślił, że w tym roku brakuje pełnego asortymentu towarów i są one o połowę droższe. "To, co kosztowało przed rokiem 100 zł teraz możemy dostać za 150 zł, a trzeba jeszcze dołożyć do tej kwoty marżę, by opłacało się sprzedawać. Największą sprzedaż mamy dopiero w dwa ostatnie dni przed Sylwestrem, więc ruch w sklepie dopiero się zaczyna w ostatniej chwili" - dodał sprzedawca z centrum miasta.

Także w Kielcach zainteresowanie kupnem fajerwerków jest bardzo duże, a klientów nie odstraszają ceny, które wzrosły nawet o 40 proc. Jak powiedział PAP Artur Śliwiński, właściciel hurtowni DandaA, w porównaniu do zeszłego roku zamówienia pochodzą ze strony firm - restauracji i hoteli, które będą mogły organizować imprezy sylwestrowe. "Nie brakuje klientów indywidualnych, już kilka dni temu pobiliśmy wyniki sprzedaży z ubiegłego roku" - zaznaczył.

Zdaniem sprzedawców z Lublina pomimo wzrostu cen chętnych do zakupu wyrobów pirotechnicznych nie ubywa. "Zainteresowanie jest bardzo duże. Porównywalne do tego z poprzednich lat. Mimo to, że ceny są wyższe to nie odczuwam różnicy w liczbie klientów" - powiedział PAP Rafał z hurtowni artykułów przemysłowych F.H.U. Eko-Dam.

Właściciel firmy organizującej pokazy fajerwerków i handlującej sztucznymi ogniami Son of Fire Cezary Stopyra przyznał, że towar "schodzi bardzo ładnie". Zauważył, że samorządy wycofują się z organizowania hucznych pokazów. "W związku z tym, że wiele miast zrezygnowało z pokazów sztucznych ogni to każdy kupuje i strzela na własną rękę. Kociokwik zaczyna się już o godz. 17" - powiedział przedsiębiorca.

Natomiast Ryszard Suzdalewicz z bielskiej firmy Surex ocenił, że w sytuacji braku profesjonalnych pokazów pirotechnicznych bardzo duże jest zainteresowanie "osób cywilnych" fajerwerkami, poza tym zamówienia na pokazy składają hotele i restauracje organizujące Sylwestra.

Według handlowców z Krakowa hurtownie i sklepy detaliczne sprzedające fajerwerki w stolicy Małopolski przeżywają oblężenie kupujących w ostatnich dniach przed nocą sylwestrową. Zdaniem przedstawicieli branży, w okresie pandemii sprzedaż tego asortymentu wzrosła nawet dwukrotnie.

"Jeśli ludzie nie mogą się spotkać na masowych imprezach organizowanych przez miasto i wspólnie oglądać profesjonalnych pokazów pirotechnicznych, to kupują i samodzielnie strzelają na prywatkach" - powiedział PAP współwłaściciel jednej z dużych krakowskich hurtowni. W czwartek w dwóch krakowskich sklepach z artykułami pirotechnicznymi sprawdzonych przez PAP panował bardzo duży ruch; tworzyły się kolejki kupujących. "Polacy bardzo polubili fajerwerki, ale wszyscy kupują je na ostatni moment" - podsumowała jedna ze sprzedawczyń.

