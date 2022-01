Choroby Polskiego Ładu. Czy będą dymisje?

Powinniśmy przeprosić i przeprosiny miały miejsce. Przepraszał pan premier za to, że do takich sytuacji doszło. Decyzje dotyczące odpowiedzialności, to również pan premier będzie podejmował, bo to jest w jego kompetencjach - podkreślił Radosław Fogiel odnosząc się do reformy podatkowej w Polskim Ładzie.

Z początkiem nowego roku weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu podatkowego do 120 tys. zł.

Nauczyciele, którzy zwyczajowo otrzymują pensje "z góry", na początku każdego miesiąca, tuż po noworocznym weekendzie przeżyli niemałe zaskoczenie. Na swoich kontach ujrzeli bowiem wynagrodzenie niższe nawet o 400 zł.

Na razie w rządzie nie ma konkretnych deklaracji co do personalnej odpowiedzialności za zamieszanie przy starcie Polskiego Ładu.



"250 zł mniej od stycznia. Wypłata nauczyciela kontraktowego, 5 kierunków studiów, 15 lat w szkole - 2064 zł", "138 zł mniej", "Prawie 400 zł mniej", "Nauczyciel pracujący w 2 miejscach - cięcie po 300 zł w każdej placówce, łącznie 600 zł !!" - takie komentarze zalały media społecznościowe.



Ale były też inne. "Ja nauczyciel kontraktowy dostałam więcej. Oto tu chodzi?", "Jestem kontraktowym. W szkole 5 lat. Dostałam 2400 zł z kawałkiem. O 120 zł więcej".

"Ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie albo w lutym, liczę na to, że księgowi o to zadbają, a my przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to w sposób sprawny zrobić" - tłumaczył na początku stycznia rzecznik rządu Piotr Müller.

Dopytywany, czy chodzi o PIT-2 odpowiedział, że "jednym z powodów dla których w niektórych miejscach mogło dojść do złego naliczenia jest faktycznie błąd księgowego czy kadrowego, jeżeli chodzi o naliczenie z poziomu PIT-2".

"Ci, którzy mają źle naliczone wynagrodzenia, mniejsze niż przewiduje Polski Ład, będą mieli zwroty jeszcze w tym i w następnych tygodniach - powiedział 10 stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- W dalszym ciągu podtrzymuję, że Polski Ład powoduje zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. (...) Tak jest w zdecydowanej większości przypadków. Natomiast to, co się wydarzyło, to są błędy w stosowaniu przepisów bądź niezastosowaniu przepisów, wynikające być może również z braku doinformowania - powiedział Czarnek.

