Chorwacja dominuje. Wszyscy spoglądają co się stanie

Chorwacja od wielu lat przygotowywała się do wstąpienia do strefy euro, aż 80 proc. depozytów bankowych było we wspólnej europejskiej walucie jeszcze przed jej przyjęciem. Europejska prasa szeroko komentuje przyjęcie przez Chorwatów wspólnej waluty.

Wstąpienie Chorwacji do strefy euro i Schengen było wydarzeniem szeroko komentowanym w prasie europejskiej. Chorwacja jest popularnym celem turystycznym i wprowadzenie wspólnej waluty oraz zniesienie kontroli granicznych przyczynia się do rozwoju branży turystycznej, która daje 20 proc. zatrudnienia w tym kraju.

Marko Pavić, pracownik agencji turystycznej, cytowany przez dziennik Le Figaro, twierdzi, że Chorwacja dołącza do elitarnego klubu.

- Jednak, od 1 stycznia nic się nie zmienia, i tak od dwóch dekad wszystko jest liczone w euro - dodaje Neven Banic, inny pracownik. Około 80 proc. depozytów bankowych w Chorwacji było już denominowanych w euro, jej główni partnerzy znajdują się w strefie euro, a turystyka, która stanowi 20% jej PKB, jest obsługiwana przez dużą europejską klientelę.

Wejście Chorwacji do strefy euro budzi pewne kontrowersje. Najbardziej korzysta na tym branża turystyczna

Wejście Chorwacji do Strefy Schengen nie stanowi większych kontrowersji ponieważ wiąże się z ułatwieniami zarówno dla turystów odwiedzających Chorwację jak również obywateli tego państwa podróżujących po Europie. Z kolei decyzja o wstąpieniu do strefy euro budzi więcej kontrowersji.

Deuche Welle, zwraca uwagę na korzyści dla branży turystycznej, która obsługiwała turystów głównie z państw strefy euro, dla nich wymiana pieniędzy była sprawą uciążliwą. Jednakże jak podaje niemiecki portal internetowy wśród Chorwatów pojawiają się obawy przed drożyzną w związku z przystąpieniem do strefy euro. Chorwacja jest nadal jedną ze słabszych gospodarek europejskich gdzie najniższa krajowa pensja kształtuje się na poziomie ok. 550 euro.

Internetowe wydanie Euronews podaje jednak opinie ekspertów, którzy uważają że włączenie Chorwacji do strefy euro stwarza dla tego państwa tarczę antyinflacyjną. W Chorwacji inflacja była na poziomie 13 proc. z kolei w strefie euro wynosiła 10 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl