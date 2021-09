Chorzów: Dawny ratusz w Hajdukach Wielkich z nowym dachem

Remont dachu dawnego ratusza w Hajdukach Wielkich (obecnie dzielnica Batory) zakończył samorząd Chorzowa (Śląskie) - poinformował w piątek wiceprezydent miasta Marcin Michalik. W ostatnich latach efektowny budynek niszczał.

Gmach z początku XX w. pozostawał w prywatnych rękach przez prawie 20 lat. Kolejnym inwestorom brakowało funduszy na realizację przedsięwzięć. Miasto wymogło na wcześniejszych właścicielach częściowe zabezpieczenie dachu. Prace wykonano przy wsparciu samorządu.

W sierpniu 2017 r. chorzowscy radni zgodzili się, aby miasto przejęło od ostatniego właściciela ratusz za 2,7 mln zł. Transakcję sfinalizowano w kwietniu 2018 r. Budynek był już wówczas w złym stanie technicznym.

W maju 2018 r. ogłoszono, że obiekt wydzierżawi Fundacja Giesche, która zarządza kompleksem Fabryki Porcelany w Katowicach. Fundacja jednak się wycofała. Miasto oferowało też gmach utworzonej w 2017 r. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; ta nie zdecydowała się ostatecznie na inwestycję w reprezentacyjną siedzibę.

W marcu br. przedstawiciele chorzowskiego samorządu przekazali, że na dawnym ratuszu wkrótce pojawi się nowy dach. Prace mające zabezpieczyć w ten sposób budynek miasto zamówiło wówczas za 893 tys. zł w wyłonionej w przetargu firmie Midpol-Investment z Krakowa.

W piątek wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik poinformował na swoim facebookowym profilu o zakończeniu robót. "Koszt remontu wyniósł 1,2 mln zł, dzięki temu udało się uratować ten budynek, który ucierpiał w czasach, kiedy był w rękach prywatnych właścicieli. Dzięki renowacji ten bardzo ważny obiekt dla mieszkańców Chorzowa Batorego może znaleźć nowe przeznaczenie" - napisał Michalik.

"Remont był pierwszym krokiem, by ten wspaniały zabytek odzyskał swój dawny blask. Będziemy starali się pozyskać na ten cel środki unijne" - zasygnalizował wiceprezydent. W poprzednich miesiącach Michalik deklarował też poszukiwania dla niego przez miasto inwestora; wyrażał nadzieję, że poprawa stanu technicznego poprzez budowę nowego dachu, zwiększy atrakcyjność obiektu.

Neobarokowy gmach mieszczący się przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie Batorym został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhuette. Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego.

Po 1948 r. budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazły tam kolejno Milicja Obywatelska, a następnie policja. Potem gmach trafił w ręce Solidarności, a następnie prywatne.

