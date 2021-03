Chorzów dostał 3 mln zł dla spółki na budowę osiedla z 1,2 tys. mieszkań

Chorzowski magistrat otrzymał 3 mln zł ze Skarbu Państwa pod kątem spółki, w ramach której Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) mają budować nowe mieszkania. W Chorzowie ma powstać osiedle z 1,2 tys. lokali.

O przekazaniu wkładu Skarbu Państwa poinformował w piątek rzecznik chorzowskiego magistratu Kamil Nowak. Jak wyjaśnił, to pieniądze, o które Chorzów wnioskował w ramach przygotowań do projektu SIM Śląsk. Przypomniał, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma przyczynić się do powstania w chorzowskiej dzielnicy Maciejkowice osiedla na 1,2 tys. mieszkań.

"To dopiero pierwszy krok, ale bardzo ważny. Te pieniądze będą naszym wkładem w inwestycje. Pieniądze trafią do spółki, którą tworzymy z innymi śląskimi miastami i KZN. Wierzymy, że sprawnie uda się przejść przez wszystkie formalności i etap projektowania, aby jak najszybciej można było rozpocząć budowę" - powiedział cytowany przez Nowaka wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik.

Podczas sesji rady miasta 25 lutego br. radni Chorzowa zgodzili się na przystąpienie miasta do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Silesia, która we współpracy z KZN ma budować mieszkania dostępne dla osób, które - chociaż pracują - nie mogą sobie pozwolić na kredyt mieszkaniowy.

W Chorzowie budowane przez samorządową spółkę mieszkania mają powstać na należącej do Skarbu Państwa działce przy ul. Michałkowickiej w dzielnicy Maciejkowice, niedaleko granicy Chorzowa i Siemianowic Śląskich.

Prace budowane mają rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać do 2024 r. W pierwszym etapie powinno powstać blisko 300 mieszkań, a docelowo nawet 1,2 tys. - to więcej niż na zbudowanym na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku chorzowskim osiedlu Irys, gdzie w sześciu wysokich blokach mieszka łącznie ok. 3 tys. osób. W Maciejkowicach budynki będą czteropiętrowe.

Samorząd Chorzowa wnioskował o 3 mln zł rządowej dotacji na budowę osiedla, którą teraz otrzymał. Podobny wkład mają zapewnić pozostałe samorządy. Za projekt i budowę będzie odpowiadać spółka SIM Silesia oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju. Zakłada on, iż Krajowy Zasób Nieruchomości i samorządy będą powoływały Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. KZN będzie do nich wnosił działki, swoje grunty mogą też wnosić samorządy. SIM-y będą budować mieszkania o niskim czynszu, uzyskując 3-milionowe dotacje z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, który ma na ten cel 1,5 mld zł. Będą mogły też uzyskać bezzwrotne granty w wysokości 35 proc. kosztów inwestycji z Funduszu Dopłat BGK.

