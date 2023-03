Chorzów: Firma ArchiDoc rozbudowała centralne archiwum dokumentów za 14 mln zł

Kosztem blisko 14 mln zł wyspecjalizowana w zarządzaniu dokumentami i obsłudze procesów biznesowych firma ArchiDoc rozbudowała Centralne Archiwum Dokumentów w Chorzowie (Śląskie). To obecnie największy w Polsce obiekt do przechowywania dokumentów - poinformowała spółka.

"Centralny Magazyn Archiwistyczny ArchiDoc w Chorzowie jest największym tego typu obiektem do przechowywania dokumentów w kraju, porównywalnym z Archiwum Narodowym w Krakowie. Jego powierzchnia to 20 tys. m kw. - tym samym jest znacznie większy od Biblioteki Narodowej w Warszawie, w której zbiory są przechowywane na ok. 13 tys. m kw." - podał inwestor w poniedziałkowym komunikacie.

Dzięki uruchomieniu centralnego archiwum w Chorzowie, spółka ArchiDoc może przechowywać zbiory o łącznej długości ponad 700 kilometrów. "To blisko dwa razy więcej niż wynoszą zasoby Archiwów Państwowych, zgromadzone łącznie w trzech archiwach o charakterze centralnym i 30 regionalnych" - czytamy w informacji spółki.

Oprócz archiwum w Chorzowie, mieszczącego się na terenie centrum logistycznego PrologisPark, ArchiDoc dysponuje również specjalistycznym magazynem archiwistycznym w Sokołowie, centrami operacyjnymi w Warszawie i Łodzi oraz centrum obsługi procesów bankowych w Katowicach. Ma też 50 kancelarii w całym kraju. Firma jest częścią Grupy OASIS.

Klientami ArchiDoc są m.in. wiodące banki, firmy z branży telekomunikacji, mediów, energetyki, usług dla ludności, transportu, logistyki, budownictwa, przemysłu, medycyny, farmacji, a także podmioty administracji publicznej.

