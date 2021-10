Chorzów: Muzeum Hutnictwa będzie współpracowało z ArcelorMittal Poland

Przygotowywane do uruchomienia pod koniec listopada br. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie będzie współpracowało z koncernem ArcelorMittal Poland. Muzeum i hutnicza firma planują m.in. wspólne działania edukacyjne - zakłady wsparły już zasoby powstającej kolekcji.

O podpisaniu przez strony listu intencyjnego ws. współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości hutnictwa oraz kultury przemysłowej poinformowały w czwartek służby prasowe chorzowskiego magistratu i ArcelorMittal Poland.

Jak podano we wspólnych informacjach, Muzeum Hutnictwa, które powstaje przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie to liczący ponad 2,5 tys. m kw. kompleks wypełniony materialnymi śladami historii metalurgii i produkcji stali w Polsce. Na wystawie stałej "Królestwo żelaza", której główną osią są wspomnienia byłych hutników, będzie można podziwiać maszyny, archiwalne fotografie oraz liczne pamiątki.

"Kolekcja zgromadzona w naszym muzeum jest naprawdę imponująca. Zawiera zarówno duże eksponaty, takie jak maszyny hutnicze, jak i całe mnóstwo zdjęć, historycznych rysunków czy planów technicznych. Prace związane z przygotowaniem wkładu merytorycznego wsparł ArcelorMittal Poland (...) Jedno ze stanowisk ekspozycyjnych nabrało swojego ostatecznego kształtu również dzięki współpracy z koncernem. Jesteśmy przekonani, że powstała ekspozycja pozwoli w namacalny sposób wczuć się w klimat epoki i zrozumieć, jak powstawało i zmieniało się hutnictwo na przestrzeni wieków" - podkreślił cytowany w informacjach dyrektor Muzeum Hutnictwa Adam Kowalki.

"To bardzo ważne miejsce na mapie Górnego Śląska, które będzie upowszechniać wiedzę o hutnictwie i kształtować kompetencje techniczne młodych ludzi. Warto wspomnieć również o roli dawnej Huty Królewskiej, a obecnie oddziału ArcelorMittal Poland w rozwoju regionu i miasta Chorzów" - powiedział prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar.

"Podpisując list intencyjny z Muzeum Hutnictwa, chcemy realizować wspólne działania na rzecz popularyzacji przemysłu stalowego. Stal ma olbrzymi potencjał - budowanie zrównoważonej przyszłości, również w drodze dekarbonizacji, będzie oparte na szerokim wykorzystaniu stali. Mamy nadzieję, że inicjatywa zachęci także młodzież do rozpoczęcia kariery w hutnictwie. My już teraz poszukujemy zdolnych ludzi, którzy tę przyszłość będą chcieli z nami budować" - dodał Samaddar.

W ramach dotychczasowej współpracy koncern przekazał na wystawę stałą liczne artefakty: rysunki techniczne, urządzenia i pamiątki z Huty Królewskiej w Chorzowie i Huty Florian w Świętochłowicach. Częścią wystawy "Królestwo żelaza" jest 8-minutowy film o historii i roli żelaza i stali w zbudowaniu współczesnego świata. Prezentowane są tam m.in. wnętrza pracującej huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej - dawnej Huty Katowice. ArcelorMittal Poland wsparł też muzealny projekt utworzenia zielonej przestrzeni wokół placówki.

Muzeum Hutnictwa chorzowski samorząd przygotowuje od kilku lat. W sierpniu 2019 r. miasto utworzyło instytucję kultury pod tą nazwą. W przyszłej siedzibie w hali byłej elektrowni chorzowskiej Huty Królewskiej (późniejsza nazwa to Huta Kościuszko) przeprowadzono prace budowlane i adaptacyjne.

Pod koniec ub. roku chorzowski samorząd informował o zakończeniu prac budowlanych, a także o wyborze wykonawcy zaprojektowanej już wystawy stałej (wykonała ją już wrocławska spółka A+V). We wrześniu br. miasto podało, że placówka zostanie otwarta dla zwiedzających w ostatni weekend listopada br.

Według władz miasta Muzeum Hutnictwa to pierwsza tej skali instytucją w Polsce, opowiadająca o historii hutnictwa żelaza. Podkreślając związki miasta z branżą, miejscowy samorząd przypomina m.in., że pierwotna nazwa Chorzowa to - Królewska Huta, a obecna dzielnica Batory nazywała się kiedyś Hutą Bismarcka.

Rozpoczęcie robót budowlanych w przyszłej siedzibie muzeum było następstwem przyznania w 2018 r. unijnego dofinansowania do projektu rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska. Samorząd Chorzowa - ze swoimi planami, do których otrzymał 17 mln zł dotacji - jest w tym projekcie partnerem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W połowie ub. roku chorzowski magistrat przekazał, że placówka dołączyła już do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage - ERIH). To największa w Europie sieć współpracy zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury, a jednocześnie międzynarodowe stowarzyszenie i jeden z 38 Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy.

