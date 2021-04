Chorzów: Od czwartku nowe utrudnienia przy przebudowie ul. Hajduckiej

Nowe utrudnienia przy przebudowie jednej z głównych arterii w centrum Chorzowa – ul. Hajduckiej – zapowiedział od czwartku miejscowy magistrat. Prace wejdą na newralgiczny w ruchu lokalnym odcinek; spowoduje to zmiany w organizacji ruchu i działaniu komunikacji miejskiej.

Ulica Hajducka oraz pobliska ulica Powstańców są ostatnimi tego typu w Chorzowie, które w ostatnich latach nie doczekały się remontu. Na węższej ul. Hajduckiej torowisko jest dwutorowe i pokrywa się z pasami ruchu samochodów. Na ul. Powstańców tramwaje jeżdżą pojedynczym torem w osi szerokiej jezdni w jedną stronę.

W poprzednich latach chorzowski magistrat oraz Tramwaje Śląskie współpracowały już przy podobnych inwestycjach: miasto w części drogowej, spółka - tramwajowej. W ten sposób m.in. przebudowano ul. Armii Krajowej, przecinającą miasto od Katowic po Świętochłowice. Obecnie w podobnej formule remontowana jest ul. 3 Maja - łącząca centrum ze Świętochłowicami.

Podobnie w ogłoszonych w 2019 r. dwóch przetargach, dot. ul. Hajduckiej i Powstańców, miasto dołączyło do postępowań koordynowanych przez tramwajową spółkę, poprzez swój Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Umowę na przebudowę ul. Hajduckiej ze zwycięzcą przetargu, firmą Silesia Invest (za 22,8 mln zł brutto), podpisano pod koniec kwietnia ub. roku.

Prace rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja. Przebudowa torowiska i jezdni objęła wówczas odcinek ul. Hajduckiej od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Dąbrowskiego. Jak podał w środę chorzowski urząd miasta, od czwartku robotnicy wejdą również na odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Wolności (zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca lipca).

Na czas prowadzonych prac cały ten fragment ulicy zostanie wyłączony z ruchu (dopuszczony zostanie jedynie przejazd pojazdów budowy oraz jednokierunkowy dojazd do posesji położonych przy ulicy Hajduckiej nr 1-14 (od strony skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego). Objazd poprowadzony zostanie ulicami Wolności, Armii Krajowej i Dąbrowskiego.

Ponadto wprowadzone zostaną zmiany tras i rozkładów jazdy pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej. Linia tramwajowa nr 9 kursuje na trasie Chebzie Pętla - Chorzów Batory Zajezdnia, linia nr 17 na trasie Lipiny Mijanka - Chorzów Batory Zajezdnia, linia nr 20 kursuje na trasie Chorzów Batory Zajezdnia - Szopienice Pętla, a linia 40 została zawieszona.

W centrum Chorzowa zapewniono zastępczą komunikację autobusową: linię T-17 Świętochłowice Mijanka - Chorzów Rynek oraz linię T-40 Chorzów Batory Zajezdnia - Chorzów Rynek. Wprowadzone zostaną też zmiany tras i rozkładów jazdy linii autobusowych 165, 840 i 998 (m.in. przyspieszona linia 840 Gliwice - Katowice nie obsłuży przystanków Chorzów ZUS i Chorzów Teatr Rozrywki).

Ogółem przebudowa torowiska i jezdni obejmuje niespełna 900-metrowy odcinek ul. Hajduckiej - od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Wolności. Torowisko ma zostać ułożone na płytach prefabrykowanych, przy zakładanych korektach jego przebiegu. Sieć trakcyjna ma zostać przeniesiona z budynków na słupy. Zaplanowano też przeniesienie lokalizacji dwóch przystanków i przebudowę skrzyżowania ul. Hajduckiej z BOWiD (znajdzie się tam sygnalizacja świetlna).

Modernizacja ul. Hajduckiej w zakresie tramwajowym ma potrwać do połowy kwietnia 2021 r. a w zakresie drogowym - do połowy października 2021 r.

W przypadku ul. Powstańców (umowę z tym samym wykonawcą podpisano z końcem lipca 2020 r.) zakładana jest kompleksowa przebudowa 600-metrowego torowiska (również zostanie ułożone na płytach prefabrykowanych). Podobnie tam sieć trakcyjna ma trafić na nowe słupy oświetleniowo-trakcyjne. Zbudowane zostaną nowe: nawierzchnia jezdni, chodniki i miejsca postojowe.

Tramwaje Śląskie prowadzą oba te zadania w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.

