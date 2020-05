Chorzów: Od poniedziałku przebudowa ul. Hajduckiej

Przebudowę jednej z głównych arterii w centrum Chorzowa – ul. Hajduckiej – rozpoczną w poniedziałek miejscowy magistrat i samorządowa spółka Tramwaje Śląskie. Zamiast tramwajów pojadą autobusy, zmieni się też organizacja ruchu samochodowego.

Ulica Hajducka oraz pobliska ulica Powstańców są ostatnimi tego typu w Chorzowie, które w ostatnich latach nie doczekały się remontu. Na węższej ul. Hajduckiej torowisko jest dwutorowe i pokrywa się z pasami ruchu samochodów. Na ul. Powstańców tramwaje jeżdżą pojedynczym torem w osi szerokiej jezdni w jedną stronę.

W poprzednich latach chorzowski magistrat oraz Tramwaje Śląskie współpracowały już przy podobnych inwestycjach: miasto w części drogowej, spółka - tramwajowej. W ten sposób m.in. przebudowano ul. Armii Krajowej, przecinającą miasto od Katowic po Świętochłowice. Obecnie w podobnej formule remontowana jest ul. 3 Maja - łącząca centrum ze Świętochłowicami.

Podobnie w prowadzonych od listopada ub. roku dwóch przetargach dot. ul. Hajduckiej i Powstańców miasto dołączyło do postępowań koordynowanych przez tramwajową spółkę, poprzez swój Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

Umowę na przebudowę ul. Hajduckiej ze zwycięzcą przetargu, firmą Silesia Invest (za 22,8 mln zł brutto; ta sama spółka pracuje już na ul. 3 maja), podpisano pod koniec kwietnia br. Zapowiadano wówczas, że prace rozpoczną się w maju.

Jak przekazały w czwartek Tramwaje Śląskie, po dopełnieniu formalności przez wykonawcę roboty w terenie rozpoczną się w poniedziałek. W związku z tym tramwaje linii nr 20 będą kursowały w skróconej relacji: Katowice Szopienice pętla - Chorzów Batory zajezdnia, linia nr 40 pozostanie zawieszona, a dla linii nr 7 i 17 nastąpi korekta rozkładów jazdy i obsady taborowej.

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, oznaczona jako T-40, kursująca w relacji: Chorzów Batory zajezdnia - Chorzów Rynek. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego zmieni również przebieg autobusowej linii nr 165.

Sama ul. Hajducka zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicami Cmentarną i Kordeckiego oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicami Cmentarną i Kordeckiego do skrzyżowania z ulicą Dobrodzieńską.

Przebudowa torowiska i jezdni obejmie niespełna 900-metrowy odcinek ul. Hajduckiej - od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Wolności. Torowisko ma zostać ułożone na płytach prefabrykowanych, przy zakładanych korektach jego przebiegu. Sieć trakcyjna ma zostać przeniesiona z budynków na słupy. Zaplanowano też przeniesienie lokalizacji dwóch przystanków i przebudowę skrzyżowania ul. Hajduckiej z BOWiD (znajdzie się tam sygnalizacja świetlna).

Modernizacja ul. Hajduckiej w zakresie tramwajowym ma potrwać do połowy kwietnia 2021 r. a w zakresie drogowym - do połowy października 2021 r.

W przypadku ul. Powstańców zakładana jest kompleksowa przebudowa 600-metrowego torowiska (również zostanie ułożone na płytach prefabrykowanych). Podobnie tam sieć trakcyjna ma trafić na nowe słupy oświetleniowo-trakcyjne. Zbudowane zostaną nowe: nawierzchnia jezdni, chodniki i miejsca postojowe. W postępowaniu na te prace jeszcze nie wybrano najkorzystniejszej oferty.

Tramwaje Śląskie prowadzą oba te zadania w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.