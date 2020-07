Chorzów: Od sierpnia przebudowa ul. Powstańców

Przebudowę jednej z głównych arterii w centrum Chorzowa – ul. Powstańców – rozpoczną w sierpniu miejscowy magistrat i samorządowa spółka Tramwaje Śląskie. W środę władze miasta i przewoźnika podpisały umowę na wykonanie przewidzianych na kilkanaście miesięcy prac.

"To kilkanaście miesięcy utrudnień, ale myślę że kilkadziesiąt lat korzystania z dobrej infrastruktury. Tą inwestycją, którą dzisiaj zaczynamy, zamykamy ciąg inwestycji gdzie torowisko znajdowało się w jezdni. Przez ostatnie 10 lat wspólnie z Tramwajami zmienialiśmy infrastrukturę transportu drogowego" - powiedział wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik.

Ul. Powstańców oraz pobliska ul. Hajducka są ostatnimi tego typu w Chorzowie, które w ostatnich latach nie doczekały się remontu. Na węższej ul. Hajduckiej torowisko jest dwutorowe i pokrywa się z pasami ruchu samochodów. Na ul. Powstańców tramwaje jeżdżą pojedynczym torem w osi szerokiej jezdni w kierunku chorzowskiego rynku.

W poprzednich latach chorzowski magistrat oraz Tramwaje Śląskie współpracowały już przy podobnych inwestycjach: miasto w części drogowej, spółka - tramwajowej. W ten sposób m.in. przebudowano ul. Armii Krajowej, przecinającą miasto od Katowic po Świętochłowice. Obecnie w tej formule remontowana jest ul. 3 Maja - łącząca centrum Chorzowa ze Świętochłowicami.

Podobnie w prowadzonych od listopada ub. roku dwóch przetargach dot. ul. Hajduckiej i Powstańców miasto dołączyło do postępowań koordynowanych przez tramwajową spółkę, poprzez swój Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

Umowę na przebudowę ul. Hajduckiej z firmą Silesia Invest (za 22,8 mln zł brutto; ta sama spółka pracuje już na ul. 3 Maja), podpisano pod koniec kwietnia br. - i te prace już trwają. Zwycięzcą postępowania na ul. Powstańców okazała się firma TOR-KAR-SSON, z ceną 11,5 mln zł brutto; prace mają ruszyć w sierpniu.

"Choć ze względów proceduralnych nie udało się rozpocząć robót w jednym czasie, to cieszę się, że w miarę możliwości są ze sobą skoordynowane i przy jednym wyłączeniu ruchu tramwajowego będą mogły być prowadzone roboty budowlane na obu zadaniach" - powiedział prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Już od maja br., gdy zaczęto prace na ul. Hajduckiej, tramwaje linii nr 20 kursują w skróconej relacji: Katowice Szopienice pętla - Chorzów Batory zajezdnia, linia nr 40 została zawieszona, a dla linii nr 7 i 17 skorygowano rozkłady jazdy i obsadę taborową. Autobusowa komunikacja zastępcza, oznaczona jako T-40, kursuje w relacji: Chorzów Batory zajezdnia - Chorzów Rynek.

Na ul. Powstańców przewidziano kompleksową przebudowę 600-metrowego torowiska (zostanie ułożone na płytach prefabrykowanych). Sieć trakcyjna ma trafić na nowe słupy oświetleniowo-trakcyjne. Zbudowane zostaną nowe: nawierzchnia jezdni, chodniki i miejsca postojowe. Podobny zakres prac dotyczy niespełna 900-metrowego odcinka ul. Hajduckiej - od al. Bojowników o Wolność i Demokrację.

Na realizację części drogowej prac wykonawca ma 19 miesięcy od dnia podpisania umowy; część tramwajowa ma być gotowa 6 miesięcy wcześniej. Koszt inwestycji po stronie miasta to blisko 3,5 mln zł.

Tramwaje Śląskie prowadzą zadania dot. ul. Powstańców i Hajduckiej w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.