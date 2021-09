Chorzów: Otwarcie Muzeum Hutnictwa – w ostatni weekend listopada

W ostatni weekend listopada w Chorzowie rozpocznie działalność Muzeum Hutnictwa, stworzone z inicjatywy miejscowego samorządu w odnowionym budynku elektrowni dawnej Huty Królewskiej. Otwarciu placówki, po kilku latach przygotowań, towarzyszyć będzie cykl rozpisanych na trzy dni wydarzeń.

"Wszelkie szczegóły organizacyjne zaczniemy podawać z początkiem listopada. Jednak już teraz wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia Muzeum Hutnictwa. Razem rozpalimy nowy ogień" - zachęca prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

W sobotę władze miasta ogłosiły datę otwarcia muzeum. Oficjalnie nastąpi to w piątek 26 listopada, kiedy zaplanowano uroczystą galę połączoną z sesją naukową. Dla zwiedzających placówka zostanie otwarta dzień później; w weekend 27-28 listopada odbędzie się Festiwal Otwarcia, w ramach którego przewidziano m.in. pokazy, koncerty oraz warsztaty wypełnione doświadczeniami i eksperymentami.

"Największą atrakcję będzie możliwość zwiedzenia wystawy stałej, zatytułowanej +Królestwo żelaza+, opartej na wspomnieniach byłych pracowników huty. W głównej hali dominuje siedem wielkich urządzeń, z których część będzie bezpiecznie uruchamiana na potrzeby pokazów dla zwiedzających. Dopełnieniem opowieść o hucie i hutnictwie jest niezwykły film w formacie 5D" - wylicza prezydent Chorzowa.

Według władz miasta, chorzowskie Muzeum Hutnictwa będzie pierwszą tej skali instytucją w Polsce, opowiadającą o historii hutnictwa żelaza - branży od lat związanej z Chorzowem. Pierwotna nazwa tego miasta to Królewska Huta, a obecna dzielnica Batory nazywała się kiedyś Hutą Bismarcka.

W centrum zainteresowania placówki pozostają huty Kościuszko i Batory, ale to zarazem uniwersalna opowieść o wszystkich hutach - wskazują pomysłodawcy muzeum. O hutnictwie opowiedzą byli pracownicy i pracownice hut, których wspomnienia, zarejestrowano w ub. roku podczas projektu "Mów mi huto".

Stworzona w Chorzowie muzealna ekspozycja przybliża zarówno kwestie technologiczne, jak i codzienność pracy i życia w hutniczych rodzinach, stąd podział wystawy na dwie zasadnicze części - "strefę pracy" i "strefę życia". Tym samym filarami opowieści o hutnictwie są zarówno pracujący w tej branży ludzie, jak i maszyny, które towarzyszyły im w pracy.

Trzon wystawy stanowią zgromadzone w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej z 1895 r. urządzenia, m.in. młoty hutnicze, walcarka, prasa i prostownica do szyn kolejowych.

Prace, których zwieńczeniem będzie listopadowe otwarcie Muzeum Hutnictwa, trwały kilka lat. W sierpniu 2019 r. samorząd utworzył instytucję kultury pod taką nazwą, a do końca zeszłego roku w przyszłej siedzibie muzeum trwały prace budowlane i adaptacyjne. W lutym br. podpisano umowę na realizację wystawy stałej placówki.

W połowie ub. roku tworzące się w Chorzowie Muzeum Hutnictwa dołączyło do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage - ERIH). To największa w Europie sieć współpracy zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury, a jednocześnie międzynarodowe stowarzyszenie i jeden z 38 Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Szczegóły organizacyjne dotyczące otwarcia chorzowskiego muzeum zostaną podane na początku listopada na powstającej właśnie stronie internetowej muzeumhutnictwa.pl. Już teraz można natomiast śledzić profil muzeum w serwisie społecznościowym: facebook.com/muzeum.hutnictwa.

