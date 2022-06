Chorzów: Podpisano umowę ws. budowy nowego budynku poradni

Umowę na opracowanie projektu nowego budynku poradni specjalistycznych dla dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (Śląskie) przy ul. Truchana podpisali w piątek przedstawiciele władz miasta, dyrekcji szpitala i wykonawcy.

W ramach inwestycji powstanie nowy, parterowy budynek poradni o powierzchni nie większej niż 1 tys. m kw. Docelowo będzie on przeznaczony dla ok. 200 pacjentów dziennie oraz ok. 30 osób personelu. W budynku będzie się znajdować poradnia laryngologiczna, alergologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, audiologiczna, nefrologiczna, hematologiczna, okulistyczna, a także pomieszczenie nocnej i świątecznej dyżurki lekarskiej.

Powstanie tu też pokój dla pacjentów "zakaźnych" wraz z punktem szczepień, a także pomieszczenie pracowni RTG. Znajdzie się w nim także część ogólnodostępna z rejestracją i pokojem socjalnym dla personelu, duża poczekalnia z kącikiem zabaw dla dzieci, kiosk ortopedyczny, toalety oraz część socjalna z zapleczem sanitarnym. Za projekt odpowiada pracownia Tabindesign.

"SOR był projektowany już 10 lat temu. Dziś na oddziale brakuje sal obserwacyjnych, zabiegowych, czy pomieszczeń do przyjmowania pacjentów. Ta inwestycja jest konieczna, by byli oni obsługiwani w komfortowych warunkach" - powiedział dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich Jerzy Szafranowicz.

"Miasto nieustannie wspiera Zespół Szpitali Miejskich. Co roku przekazujemy środki, dzięki którym realizowane są różnego rodzaju inwestycje. Dziś podpisaliśmy umowę na stworzenie projektu nowego budynku, którego szpital przy ul. Truchana bez wątpienia potrzebuje. SOR jest obecnie przygotowany na obsługę ok. 50 pacjentów dziennie, chociaż potrzeby są znacznie większe" - dodał prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Zgodnie z umową wykonawca ma teraz 21 dni na przedstawienie koncepcji. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość umowy to 123 tys. zł brutto.

