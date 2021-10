Chorzów przebuduje odcinek drogi krajowej nr 79 – ul. Katowickiej

Kilkusetmetrowy odcinek drogi krajowej nr 79 w Chorzowie, która nosi tam nazwę ul. Katowickiej, przebuduje – przy m.in. rządowej dotacji – lokalny samorząd. Dla lepszego skomunikowania DK79 z terenami gospodarczymi powstanie m.in. nowe skrzyżowanie z ul. Metalowców.

Jak poinformował PAP w poniedziałek wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik, będzie to istotna część dużej inwestycji w tym rejonie miasta, obejmującej także przesunięcie i przebudowę odcinka linii tramwajowej Katowice - Bytom (finansowane przez Tramwaje Śląskie przy wsparciu środków unijnych) oraz nowy układ komunikacyjny przy Muzeum Hutnictwa (w projekcie unijnym miasta).

Blisko tego miejska droga nr 79 przechodzi estakadą nad chorzowskim rynkiem. Po drugiej stronie torów kolejowych kiedyś z głównej trasy oraz równoległej linii tramwajowej widać było pracujące hutnicze piece. Obecnie hutniczych hal, które niegdyś przylegały do chorzowskiego centrum, już nie ma; teraz rozciągają się nieużytki i zabudowania nadal wykorzystywane przemysłowo, a w dawnej hutniczej elektrowni dobiega końca przygotowywanie Muzeum Hutnictwa.

W ub. roku miasto zdobyło ponad 5 mln zł dofinansowania z części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, rozdzielanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do projektu zakładającego udostępnienie terenów inwestycyjnych przy ul. Metalowców, a także budowę drogi do Muzeum Hutnictwa.

Już dwa lata temu miasto i Tramwaje Śląskie dysponowały natomiast dokumentacją zasadniczej części wspólnej inwestycji - przebudowy przylegających do pohutniczych terenów arterii: drogowej (odcinek DK79) i tramwajowej (linia Katowice - Bytom).

Miasto uczestniczy w tym przedsięwzięciu poprzez swoją spółkę - Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). Plany MZUiM uwzględniają m.in. przebudowę odcinka ul. Katowickiej od estakady nad rynkiem do ul. 3 Maja (z budową podziemnego przejścia w rejonie Placu Powstańców Śląskich), zakładającą m.in. budowę nowego skrzyżowania z ul. Metalowców.

Należąca do 12 samorządów regionu spółka Tramwaje Śląskie zakłada przebudowę w tym rejonie odcinka głównej trasy tramwajowej Katowice - Bytom, wraz z przesunięciem w rejon Placu Powstańców obecnego przystanku przy ul. Metalowców (te prace mają być jedną z wielu części realizowanego projektu unijnego Tramwajów). Konieczna jest budowa nowego muru oporowego (ul. Katowicka i torowisko przebiegają parę metrów powyżej pohutniczego terenu).

Tramwaje Śląskie miały już zabezpieczoną część swoich funduszy pod kątem tramwajowej części przedsięwzięcia w ub. roku. Miasto czekało na dopięcie finansowania po swojej stronie. "Czekaliśmy tylko na decyzję, czy dostaniemy dotację z Polskiego Ładu. Ponieważ już jest pozytywna decyzja, jak najszybciej będziemy ruszać z przetargiem" - powiedział PAP Michalik.

W poniedziałek na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opublikowano pełną listę ponad 260 samorządowych projektów, jakie w woj. śląskim otrzymają dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wśród nich znalazł się chorzowski projekt dot. ul. Katowickiej z kwotą dofinansowania 30 mln zł.

Michalik zasygnalizował, że miasto chciałoby przeprowadzić szacowany łącznie na ok. 70 mln zł wspólny przetarg z Tramwajami Śląskimi łączący środki unijne (projektów TŚ i miasta), rządowe (z Polskiego Ładu) oraz miejskie - do końca tego roku lub początku przyszłego. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w latach 2022-23.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

Chorzów, prócz dofinansowania z Polskiego Ładu inwestycji dot. DK79, otrzymał z tego źródła 5 mln zł na przebudowę ul. Nowej. To równoległa do ul. Metalowców droga, również odchodząca od ul. Katowickiej w kierunku Siemianowic Śląskich, prowadząca do okolicznych firm, w tym m.in. chorzowskiej elektrociepłowni. Ostatnio była ona zniszczona przez ciężarówki.

