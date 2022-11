Chorzów: Utrudnienia na DTŚ w związku z remontem kładek do 21 listopada

Rozpoczęty we wrześniu w Chorzowie remont kładek dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową (DTŚ), który powoduje poważne utrudnienia dla kierowców, potrwa jeszcze do 21 listopada - wynika z informacji miasta. W tym czasie co najmniej trzypasowa arteria jest zwężana do dwóch pasów ruchu.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami chorzowskiego samorządu, rozpoczęty 26 września remont kładek nad Drogową Trasą Średnicową (DTŚ) obejmuje oba tego typu obiekty w mieście, znajdujące się pomiędzy al. Bojowników o Wolność i Demokrację a ul. Dąbrowskiego. Jeszcze pod koniec września miasto sygnalizowało, że prace rozciągną się do końca listopada.

Same kładki już wcześniej zostały zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego, jednak zasadnicze prace wymagają też zwężeń obu jezdni DTŚ - zarówno w kierunku Gliwic, jak i Katowic. Najpierw obie jezdnie były zwężone z trzech do jednego pasa, potem zamknięto skrajny prawy pas i równoległe łącznice z ulicami Chorzowa na jezdni w stronę Gliwic.

Jak wynika z ostatnich informacji miasta, w piątek zakończył się remont kładek nad jezdnią w stronę Gliwic. Otwarta została łącznica pomiędzy al. Bojowników o Wolność i Demokrację i DTŚ, a zwężenie jezdni zostało zlikwidowane. W poniedziałek wyłączone z ruchu zostały dwa prawe pasy na jezdni w stronę Katowic (między węzłem z ul. Dąbrowskiego i węzłem z al. BoWiD). "Zakończenie remontu oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 21 listopada" - podał chorzowski magistrat.

Oprócz remontu kładek nad DTŚ od końcówki września trwają również prace na trasie S86 łączącej miasta Zagłębia Dąbrowskiego z Katowicami. Przewidziane do połowy listopada roboty na liczącym ok. 6 km odcinku (z natężeniem ruchu powyżej 100 tys. pojazdów na dobę) są prowadzone przy zachowaniu dwóch pasów ruchu w każdą stronę.

Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic do Gliwic (DW 902) to najważniejsza - obok odcinka autostrady A4 - arteria drogowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej-Metropolii. Zbliżona standardem do drogi ekspresowej, wytyczona w pobliżu centrów miast, obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4 przeznaczoną dla tranzytu. Cała DTŚ - od węzła z trasą S86 w Katowicach do węzła z drogą nr 88 i ul. Portową w Gliwicach - liczy ok. 31 km. Ostatni, gliwicki odcinek średnicówki otwarto wiosną 2016 r.

W ostatnich latach główne utrudnienia na DTŚ koncentrowały się w Świętochłowicach, gdzie lokalny samorząd przy wsparciu budżetu państwa wymieniał stopniowo najstarsze odcinki nawierzchni (wszystkie prace zakończono latem br.). Problemem jest nadal stan drogi w Zabrzu, gdzie wskutek właściwości materiału użytego do budowy nasypów, na jezdniach od ośmiu lat narastają falowania i wybrzuszenia.

