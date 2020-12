Chorzów: W Parku Śląskim powstanie kolejny odcinek popularnej kolejki linowej

Do sierpnia przyszłego roku gotowa będzie koncepcja i projekt budowy kolejnego odcinka popularnej kolejki linowej "Elka", będącej jedną z największych atrakcji Parku Śląskiego w Chorzowie. W środę podpisano wartą ponad 1 mln zł umowę na opracowanie dokumentacji tej inwestycji.

600-hektarowy Park Śląski, położony na pograniczu Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich, należy do największych śródmiejskich parków w Europie. Każdego roku odwiedzają go miliony spacerowiczów. Znajduje się tu m.in. ZOO, park rozrywki Legendia, Stadion Śląski i będące w trakcie modernizacji planetarium.

Uruchomiona w 1967 r. kolejka krzesełkowa "Elka" (jej nazwa pochodziła od pierwszych liter słów Elektryczne Linowe Koleje) miała pierwotnie trzy stacje: Stadion Śląski, wesołe miasteczko i planetarium; jej łączna długość wynosiła prawie 6 km. W 2006 roku, po blisko 40 latach użytkowania, kolejkę zamknięto ze względu na zły stan techniczny.

Siedem lat później zmodernizowaną kolejkę, wyposażoną w czteroosobowe kanapy i ośmioosobowe gondole, otwarto ponownie, ale jedynie na ponad 2,2-kilometrowym odcinku między stadionem a wesołym miasteczkiem - jednocześnie kolejką może podróżować 240 pasażerów. Teraz ma być odtworzony kolejny odcinek, między wesołym miasteczkiem a planetarium. Część trasy będzie przebiegać nad ogrodem zoologicznym.

"Na tę informację czekali mieszkańcy całej aglomeracji. Jedna z najważniejszych atrakcji Parku Śląskiego, jaką jest Kolejka Linowa Elka przejdzie długo oczekiwaną rozbudowę. Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i już wkrótce będziemy mogli ogłaszać przetarg na budową kolejnych odcinków" - powiedziała w środę prezes Parku Śląskiego Agnieszka Bożek.

Koncepcję architektoniczną i projekt budowy nowego odcinka kolejki o długości 1,8 km od wesołego miasteczka do planetarium w ciągu ośmiu najbliższych miesięcy wykona Pracownia Projektowa Archex Anna z Bielska-Białej. Druga nitka "Elki" będzie poprowadzona dawnym szlakiem. Zgodnie z założeniami, co godzinę będzie przewoziła około 900 osób. Trasę obsłuży co najmniej 30 kanap krzesełkowych oraz 15 gondoli.

W kolejnym etapie zostanie wyłoniona firma budowlana, która na podstawie projektu wykona drugą nitkę - zamontuje słupy podporowe i nową stację kolejki przy planetarium. Obiekt będzie skonstruowany tak, by w przyszłości mógł obsługiwać ruch na planowanej trzeciej nitce kolejki - od planetarium do Stadionu Śląskiego.

W środę podpisano także umowy dotyczące dwóch innych inwestycji w Parku Śląskim - pierwsza to warta ponad 10,5 mln zł budowa nowego budynku administracji ogrodu zoologicznego, który będzie pełnił także funkcję edukacyjną. Wewnątrz przeszklonego obiektu o powierzchni blisko 900 m kw., w którego architekturze wykorzystane będzie drewno i surowy beton, znajdzie się m.in. sala do prowadzenia "żywych" lekcji biologii. Stary budynek administracji ZOO będzie rozebrany. Nowy powstanie do wiosny 2022 roku.

Trzecia podpisana w środę umowa dotyczy konserwacji znajdujących się w Parku Śląskim plenerowych rzeźb, za ponad 180 tys. zł. Chodzi o wpisane do rejestru zabytków rzeźby "Totem", "Wilki", "Łanie" i "Perkoz"". Zgodnie z zaleceniem konserwatora, użyte podczas renowacji materiały będą takie same jak te pierwotnie wykorzystywane przy ich tworzeniu.

Właścicielem Parku Śląskiego jest samorząd woj. śląskiego. Marszałek województwa Jakub Chełstowski przypomniał w środę, że część parkowych inwestycji została już oddana do użytku i służy mieszkańcom, zaś inne wkraczają właśnie w kluczowy etap realizacji - to np. Ogród Japoński czy polder przeciwpowodziowy.

"Rozwój Parku jest niezwykle istotny dla zarządu województwa. Chcemy aby był on zieloną perłą nie tylko Śląska, ale również kraju i Europy. Tym bardziej cieszy mnie podpisanie kolejnych umów inwestycyjnych, a w tym kluczowej dla rozwoju Parku umowy dotyczącej kolejki linowej +Elki+. Z nowym rokiem wkraczamy w kolejny etap modernizacji Parku Śląskiego" - powiedział marszałek, cytowany w środowym komunikacie prasowym.