Chorzów: Zakończyły się prace drogowe na ul. 3 Maja

Zakończyły się prace drogowe na przebudowanej przelotowej ul. 3 Maja - poinformował we wtorek wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Ulicą, która łączy Chorzów ze Świętochłowicami, nadal - od początku 2020 r. - nie jeżdżą jeszcze tramwaje.

Roboty drogowe wzdłuż ul. 3 Maja rozpoczęły się w listopadzie 2019 r. - od granicy Chorzowa ze Świętochłowicami. Również od granicy ze Świętochłowicami ruszyły prace przy linii tramwajowej - w styczniu 2020 r. Prace w części drogowej miały pierwotnie trwać do końca 2021 r., a tramwajowej - do połowy 2021 r.

"W Sylwestra zakończyły się prace drogowe na 3 Maja. Od wczoraj można tu jeździć bez utrudnień" - napisał we wtorek na swoim facebookowym profilu wiceprezydent Chorzowa. "Trwają jeszcze prace porządkowe, malowanie pasów (tu wiosenna pogoda w styczniu się przydaje). Następnie poprawki, odbiory i (...) modernizacja 3 Maja za nami" - zasygnalizował Michalik.

Ul. 3 Maja jest ostatnią kluczową arterią w Chorzowie, która doczekała się remontu. W poprzednich latach wyremontowano tam w podobny sposób m.in. ul. Armii Krajowej przecinającą miasto od Katowic po Świętochłowice. Chorzów i samorządowa spółka Tramwaje Śląskie współpracowały przy tej inwestycji: miasto w części drogowej, a przedsiębiorstwo - tramwajowej.

Zarówno przebudowana ul. Armii Krajowej, jak i ul. 3 Maja mieszczą m.in. torowiska tramwajowe. W przypadku tej pierwszej tramwaje jeżdżą środkiem drogi; na 3 Maja linia na blisko połowie długości przebiega poza drogą i była tam (prócz mijanki) jednotorowa. Docelowo cały odcinek wzdłuż 3 Maja ma być dwutorowy, podobnie jak dalszy odcinek w Świętochłowicach.

Wspólne przetargi na wykonanie robót torowych i drogowych przeprowadziły Tramwaje Śląskie (prace w zakresie torowisk są współfinansowane środkami unijnymi) i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie. Pierwotnie postępowanie umorzono wobec przekroczenia budżetu zamówienia przez ofertę, która po odwołaniach okazała się najkorzystniejsza.

Kolejny przetarg ruszył w lutym 2019 r. Po otwarciu ofert, kiedy to określono budżet zamówienia na 70,3 mln zł brutto, okazało się, że najtańsza z pięciu złożonych przekroczyła go o nieco ponad 400 tys. zł. Po odwołaniach i powtórzonym wyborze ofert we wrześniu 2019 r. zawarto umowę o wartości 70,7 mln zł ze spółką Silesia Invest.

W części drogowej ul. 3 Maja po przebudowie nadal jest drogą zbiorczą, lecz bezpieczniejszą dla pieszych, dzięki innej niż obecnie geometrii jezdni oraz przebudowie skrzyżowań. Zamontowano nowe oświetlenie; doświetlono przejścia dla pieszych. Powstała nowa asfaltowa droga rowerowa, pojawiły się przystanki i zatoki dla autobusów.

W części tramwajowej inwestycja obejmuje torowiska wzdłuż ul. 3 Maja o długości niespełna 4,6 km toru pojedynczego - od ul. Katowickiej, po przebudowane już skrzyżowanie ulic Chorzowskiej i Bytomskiej w Świętochłowicach. Od ul. Katowickiej do Składowej torowisko biegnie w śladzie jezdni - w szerszych fragmentach przylegając do jej skrajów, w węższych pokrywając się z pasami ruchu. Dalej, do Bytomskiej, tory są wydzielone.

Na wykonanie robót w części drogowej wykonawca miał od końca września 27 miesięcy (do końca 2021 r.), a w części tramwajowej - 21 miesięcy (do połowy 2021 r.). Tramwaje Śląskie prowadzą to zadanie w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość inwestycji przekroczyła już 1,5 mld zł.

