Chróstny: prezenty, których nie można zwrócić to m.in. biżuteria z grawerunkiem

Prezenty wyłączone z możliwości zwrotu to m.in biżuteria z grawerunkiem, rozpakowane płyty CD czy DVD, leki - przypomniał we wtorek prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Jak mówił we wtorek na antenie Polsat News prezes UOKiK Tomasz Chróstny, są prezenty "wyłączone z możliwości zwrotu bez względu na to czy dokonujemy transakcji przez internet czy w sklepie stacjonarnym". "To m.in. produkty, które są w sposób specjalny dostosowane do potrzeb konsumenta, który je nabywa" - wskazał. "Na przykład biżuteria z grawerunkiem. Może to być żywność z krótkim terminem ważności, wyłączone są też leki, które kupujemy przez internet" - powiedział.

Wśród prezentów, których nie możemy zwrócić są też - jak wymienił Chróstny - np. płyty CD czy DVD. "Są zapakowane, a żeby je sprawdzić musimy je rozpakować i wówczas ten produkt traktuje się jako użyty" - wskazał prezes UOKiK.

Chróstny przypomniał, że można honorować zwroty, wówczas, gdy produkt nie nosi śladów zużycia. "Gdy takie są może odmówić zwrotu lub potrącić pewną kwotę, po to by przywrócić ten produkt do stanu, w kórym był pierwotnie" - powiedział.

Prezes UOKiK zachęcił, by w sytuacjach, gdy chcemy zwrócić dany produkt "kontaktować się ze sprzedającym jako konsumenci". Chodzi o to, jak mówi, by zwrot, wymianę, naprawę z tytuły rękojmi bądź gwarancji w pierwszej kolejności starać się załatwiać "przyjacielsko, polubownie", mając świadomość, że nasze prawa pomimo pandemii obowiązują.

Przyznał, że w sklepach stacjonarnych, które są zamknięte w związku z ograniczeniami pandemicznymi, trudniej będzie zwrócić nietrafiony prezent. "Ustawodawca przewidział, że prawo do zwrotu, wymiany to element związany ze zwyczajem kupieckim i zależy od dobrej woli samego sprzedającego" - przypomniał Chróstny. To sprzedający określa: czy przyjmuje zwroty, godzi się na wymianę na inny produkt, czy "wykorzystanie danych środków w ramach bonu prezentowego"; ale może też zwrotów nie honorować. Chróstny poradził, by każdorazowo kontaktować się ze sprzedającym "licząc na jego zrozumienie sytuacji".

Zdaniem Chróstnego przedsiębiorca powinien w takim przypadku "uszanować prawa konsumenckie, zadbać o relację z konsumentami i przyjąć zwrot bądź też wymianę", gdy sklepy będą już działać, by kupujący "chciał kolejny raz wrócić do uczciwego sprzedawcy". Dodał, że ustawodawca "nie przewidział w związku z COVID-19 dodatkowych, nadzwyczajnych możliwości, które są zagwarantowane konsumentowi".

Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że jako konsumenci możemy natomiast skorzystać z prawa do zwrotu, które jest zagwarantowane ustawowo, gdy zakup był zrealizowany przez internet. "Wówczas bez podania przyczyny możemy w ciągu 14 dni od otrzymania paczki dokonać zwrotu nie tłumacząc się przedsiębiorcy dlaczego go dokonujemy" - przypomniał Chróstny.