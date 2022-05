Chróstny: silna Ukraina jest bez wątpienia gwarantem bezpieczeństwa dla Polski

Dla silnej Polski silna Ukraina jest bez wątpienia gwarantem bezpieczeństwa. To jest unikalny moment dla Ukrainy. Moment odbudowy, kiedy mogą ruszyć z całkiem nowym standardem regulacyjnym - mówił w środę na Impact'22 w Poznaniu prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Podczas odbywającego się w Poznaniu Impact'22 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny mówił o znaczeniu odbudowy Ukrainy i roli Polski w tym procesie.

Jak przypomniał Chróstny, na początku lat 90. Polska i Ukraina "startowały z bardzo podobnego poziomu". Zwrócił uwagę, że chociaż Ukraina była wówczas "krajem dużo lepiej rozwiniętym (gospodarczo) niż Polska", to dzięki otwartości, ambicji i gotowości do tego, aby jak najszybciej włączyć się w NATO i w Europę, Polska zdołała wyprzedzić Ukrainę.

"Ten model aspiracyjny doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy o wiele lepiej rozwiniętym krajem, bezpieczniejszym z punktu widzenia inwestorów, z dużo lepszą jakością kapitału ludzkiego jeżeli chodzi choćby o profesjonalistów i najbardziej poszukiwane na rynku kadry, niż ma to miejsce w przypadku Ukrainy" - wskazał prezes UOKiK

Chróstny podkreślił, że obecnie "dla silnej Polski silna Ukraina jest (…) bez wątpienia gwarantem bezpieczeństwa". "To jest unikalny moment dla Ukrainy. Moment odbudowy, kiedy mogą ruszyć z całkiem nowym standardem regulacyjnym" - powiedział.

"Rozmawialiśmy o tym z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, aby to wsparcie powstało na etapie wykrywania i przeciwdziałania zmowom przetargowym, wykrywania karteli - to jest całkiem inne środowisko regulacyjne i to jest dobry moment, aby zacząć na nowo" - poinformował Chróstny. "Ukraina jest bardzo mocno skierowana w kierunku Zachodu, w kierunku Polski, w kierunku Unii Europejskiej" - zaznaczył.

Prezes UOKiK wyjaśnił, że należy "wzmacniać współpracę poprzez warsztaty, wymianę kadrową". "Chcemy udostępnić naszym przyjaciołom z Ukrainy wiedzę, doświadczenia, zasoby, aby mogli dokonać tego istotnego skoku cywilizacyjnego" - dodał.

Wskazał, że dzięki takim działaniom "inwestorzy zagraniczni, tak ważni z punktu widzenia historycznego rozwoju Polski, także w Ukrainie (będą) mogli czuć się bezpiecznie".

"Polska ma naprawdę ciekawy bagaż doświadczeń i jesteśmy w stanie dużo lepiej zrozumieć kraje, które aspirują do bycia partnerem dla Unii Europejskiej i Europy. Jesteśmy w stanie być naprawdę dobrymi pośrednikami" - zaznaczył Chróstny.

