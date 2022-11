Chwilo trwaj, dla firm bukmacherskich Mundial mógłby być w każdym roku

Nie ma innej, globalnej imprezy sportowej, która cieszy się takim zainteresowaniem kibiców jak Mundial. Dla firm bukmacherskich oferujących zakłady na wyniki meczów nastał czas wielkich zysków.

Rozpoczęte kilka dni temu Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze cieszą się niespodziewanie dużym zainteresowaniem kibiców. Zwłaszcza aktywność polskich kibiców jest na bardzo wysokim poziomie jeśli chodzi o obstawianie wyników meczów i innych zdarzeń dziejących się na boiskach. Już podczas trwania meczu otwarcia Ekwador-Katar udało się bukmacherowi STS Holding pozyskać kilkadziesiąt tysięcy nowych klientów.

- Mundial idzie bardzo dobrze, chociaż lepiej byłoby gdyby niespodzianki były dawkowane, w ilości powiedzmy jedna na dzień. Bo chociaż przy tak nieprzewidywalnych wynikach, jak wczorajsza porażka Niemiec z Japonią, to bukmacher zarabia, jednak przewidywalność jest ważna. To zachęca do obstawiania kolejnych rezultatów. Pozyskiwanie klientów w ostatnich dniach jest znakomite, a mamy dopiero pierwsze mecze, tak naprawdę ta impreza się rozkręca. Poza tym Polacy są nadal w grze. Podczas pierwszego meczu naszej reprezentacji, w trakcie trwania spotkania najpierw obstawiano wygraną Meksyku, w drugiej połowie Polska miała więcej szans na sukces. Ostatecznie padł remis co tylko wzmacnia emocje przed kolejnymi dwoma meczami grupowymi. Dużo osób obstawia wyniki drużyny argentyńskiej, a ona ma przed sobą dwa mecze o wszystko - powiedział na konferencji prezes STS Holding Mateusz Juroszek

Dla bukmacherów Mundial jest najważniejszą imprezą w kalendarzu sportowym

Grupa STS narastająco za trzy kwartały tego roku miała przychody skonsolidowane na poziomie 413 milionów złotych co oznacza wzrost o 8 procent wobec analogicznego okresu roku ubiegłego gdy było to 381 milionów złotych. Skonsolidowany zysk netto po dziewięciu miesiącach 2022 roku wyniósł 111 milionów złotych podczas gdy przed rokiem było to 116 milionów złotych.

W okresie trzech kwartałów liczba aktywnych użytkowników wyniosła 576 tysięcy, zanotowano 237 tysięcy nowych rejestracji przy czym 163 tysiące złożyło pierwszy depozyt.

STS Holding, zgodnie z przyjętą strategią wypłaca zaliczki na dywidendę z zysku za dany rok. W końcu października akcjonariusze otrzymali po 0,27 złotego na każdą akcję, pozostała część zostanie wypłacona w maju przyszłego roku.

Na polskim przetrwają najsilniejsi gracze, bankructwa są w pełni realne

Przyszły rok będzie trudny dla całej branży bukmacherskiej ponieważ nie ma w kalendarzu żadnej liczącej się imprezy sportowej. To oznaczać może, że część mniejszych firm działających na polskim rynku zbankrutuje. STS Holding nie ma żadnego zadłużenia, nadwyżki gotówki są lokowane na rachunkach bankowych i przynoszą dobre dochody odsetkowe. Dodatkowo podjęto działania mające na celu oszczędności wewnątrz grupy oraz zaproponowano klientom nowe rozwiązania techniczne pozwalające aktywnie obstawiać w trakcie trwania meczów.

Najważniejsza myśl biznesowa skupia się jednak na tym, żeby 2023 rok przetrwać spokojnie i czekać na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, mając nadzieję, że polska reprezentacja awansuje na tę imprezę.

