Ciech Vitrosilicon tworzy nowe miejsca pracy w związku z modernizacją zakładu w Żarach

W związku z budową nowego pieca o wartości 80 mln zł w zakładzie produkcji krzemianów sodu w Żarach (Lubuskie), spółka Ciech Vitrosilicon szuka pracowników na stanowiska w obszarze produkcji, transportu kolejowego, utrzymania ruchu oraz magazynów i logistyki.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Grupy Ciech Mirosław Kuk, spółka z siedzibą w Iłowej będąca częścią międzynarodowego koncernu chemicznego na ten moment poszukuje do pracy w swoim zakładzie w Żarach, na różnych stanowiskach, kilkunastu osób.

Inwestycja w Żarach polega na budowie nowoczesnego, wydajnego i energooszczędnego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu, pozwoli na wyłączenie starszych i mniej efektywnych jednostek oraz zwiększy moce produkcyjne w tym obszarze o ponad 30 proc. (do ok. 240 tys. ton rocznie). Budowa pieca zakończy się przed końcem tego roku.

"...Wraz z rozwojem zakładu w Żarach poszukujemy pracowników na stanowiska z obszaru produkcji, kandydatów z uprawnieniami na wózek widłowy do pracy w magazynie, techników utrzymania ruchu specjalizujących się w pracach tokarsko-frezerskich oraz hydraulice, a także personelu z uprawnieniami do obsługi transportu na bocznicach kolejowych" - powiedział cytowany w komunikacie szef biznesu krzemianowego w Grupie Ciech Robert Janeczko.

Janeczko zapewnił, że Ciech oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz szereg benefitów, takich jak: ubezpieczenie, prywatna opieka zdrowotna czy możliwość skorzystania z bogatego pakietu świadczeń socjalnych.

Spółka Ciech Vitrosilicon posiada zakłady produkcyjne w Iłowej oraz Żarach i zatrudnia ponad 100 pracowników.

Grupa Ciech, w ramach business unitu Krzemiany, produkuje krzemiany sodu i potasu (w formie stałej i płynnej). Krzemiany sodu używane są do produkcji krzemionki strącanej, z której powstają energooszczędne opony, a także pasty do zębów, farby oraz wypełniacze do tworzyw.

Krzemiany sodu stosowane są też do produkcji detergentów, papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach. Natomiast krzemiany potasu w produkcji chemii budowlanej i spawalnictwie. Firma eksportuje również krzemiany do Azji i Ameryki Północnej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl