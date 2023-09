Ciechanów: Powstał klaster energii, który utworzyły samorząd miasta i elektrociepłownia

Klaster energii utworzyły samorząd Ciechanowa (Mazowieckie) i tamtejsza elektrociepłownia. Jego celem, jak poinformował Urząd Miasta, jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, efektywna dystrybucja lokalnie produkowanej energii, a także podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

"Miasto i Elektrociepłownia Ciechanów utworzyły klaster energii" - ogłosił w piątek ciechanowski samorząd. Jak podkreślono w informacji, celem klastra "jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta i efektywna dystrybucja lokalnie produkowanej energii". "Klaster ma także przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Ciechanowie" - zaznaczył Urząd Miasta.

Ciechanowski samorząd wyjaśnił, że miasto i elektrociepłownia zawarły porozumienie dla efektywnego wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i paliw lub obrotu nimi. Jak wskazano, celem jest również umożliwienie inwestowania w nowe technologie i rozwój, przy czym "współpraca jest konsekwencją rozwoju sektora energetycznego w Ciechanowie".

"Chodzi o stworzenie lokalnego modelu samowystarczalności energetycznej" - zaznaczył Urząd Miasta. Jak podał, klaster powołano m.in. w związku z niestabilnością cen energii. Przypomniał też, że od września 2023 r. energię elektryczną w Ciechanowie produkuje elektrociepłownia powstała z przekształcenia i poszerzenia działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. "Obecnie to jeden z niewielu tego typu podmiotów w kraju, którego jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego" - podkreślił ciechanowski samorząd.

Urząd Miasta wspomniał również, że na modernizację systemu energetycznego w Ciechanowie w ostatnich kilku latach spółka przeznaczyła 80 mln zł, w tym prawie 30 mln zł pochodzące ze wsparcia unijnego - wybudowała nowe źródło kogeneracyjne na gaz oraz elektrociepłownię wykorzystującą biomasę.

"Dzięki temu energia wytwarzana lokalnie jest dla miasta znacznie tańsza - o ok. 20 proc. niż do tej pory kupowana od państwowych spółek" - wyliczył ciechanowski samorząd. Według niego, poza aspektem ekonomicznym, istotne jest też podniesienie poziomu bezpieczeństwa dostaw energii dla miasta, np. na wypadek poważnej awarii zasilania konwencjonalnych systemów dostaw zewnętrznych oraz stworzenie nowego impulsu rozwojowego dla miasta.

"Wykorzystanie energii produkowanej w kogeneracji odciąży budżet miasta. Utworzenie klastra otwiera nam nowe możliwości do aplikowania o środki zewnętrzne na kolejne inwestycje. Mamy też nowy potencjał, by zachęcić inwestorów do lokalizowania inwestycji dających zatrudnienie" - powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, cytowany w informacji Urzędu Miasta.

Jak podkreślił ciechanowski samorząd, tamtejszy klaster energii "jest otwarty dla wytwórców OZE, którzy mogą aplikować do członkostwa w organizacji" - klaster będzie rejestrowany od stycznia 2024 r. w rejestrze klastrów Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu miasto oraz elektrociepłownia uzyskają rabaty na dystrybucję energii elektrycznej.