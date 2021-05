Cieślak: chcemy, by koszty związane z wywozem śmieci były coraz mniejsze

Chcemy doprowadzić do tego, by koszty związane z wywozem śmieci były dla mieszkańców mniejsze - mówił w poniedziałek w Krakowie Michał Cieślak, minister odpowiedzialny za rozwój samorządów. Teraz to gigantyczny problem, wymagający działań na linii rząd-samorząd - dodał.

W poniedziałek w urzędzie wojewódzkim w Krakowie ok. 200 małopolskich samorządowców spotkało się z ministrem Michałem Cieślakiem oraz wojewodą Łukaszem Kmitą.

Minister odpowiedzialny za rozwój samorządów przedstawił założenia projektu "Samorząd 3.0 Rozwój bez barier" i koncepcje Polskiego Ładu.

Na briefingu prasowym zorganizowanym po spotkaniu Cieślak podkreślił, że szczególnie ważną kwestią dla samorządów jest gospodarka odpadami - tu największym problemem są wysokie koszty przypadające na jednego mieszkańca w związku z wywozem śmieci.

Minier ocenił, że dzisiaj koszty te są "gigantycznym problemem", wymagający współpracy na linii rząd-samorząd. "Chcemy doprowadzić do tego, aby koszty śmieci były dla mieszkańców coraz mniejsze" - zaznaczył polityk.

Jak podkreślił, potrzebne są rozwiązania związane z recyklingiem, a także współpraca na poziomie ponadnarodowym, która doprowadzi do tzw. odpowiedzialności producenta za opakowanie. Chodzi też - jak mówił minister - o rozwiązania w handlu, dystrybucję materiałów, które potem samorząd musi wywozić, utylizować. Zdaniem Cieślaka należy rozważyć obciążenie częścią kosztów pośredników i dystrybutorów związanych z gospodarką odpadami.

Mówiąc o projekcie "Samorząd 3.0 Rozwój bez barier" minister przypomniał, że minęło 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Program ma się przyczynić przede wszystkim do rozwoju i usprawnienia inwestycji służących mieszkańcom, ale i jest związany z pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania samorządów i poprawą jakości usług publicznych.

Wśród planowanych udogodnień dla samorządów minister wymienił m.in. "uwolnienie" gruntów rolnych i leśnych na terenie miast pod inwestycje społeczne, np. budowę szkoły. Póki co tereny takie, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśny, nie mogą być wykorzystane przez samorządy, nawet jeśli od wielu lat nie są wykorzystywane na cele rolnicze czy jako lasy. Na przeszkodzie stoi kosztowna i uciążliwa procedura przekwalifikowania tych gruntów.

Inny przykład przygotowanych już zmian legislacyjnych związany jest z funkcjonowaniem związków międzygminnych, świadczących na rzecz mieszkańców usługi w zakresie np. komunikacji czy gospodarki odpadami. Chodzi o to, aby podmioty ze związków międzygminnych mogły świadczyć usługi na podstawie porozumienia także dla mieszkańców z innych gmin.

Mówiąc o Polskim Ładzie Cieślak poinformował, że zaproponował, aby w programie tym znalazła się gazyfikacja wyspowa w centrach gmin, miast, miejscowości. Minister chciałby, aby z czasem powstała gazyfikacja sieciowa. Wyraził nadzieję na wprowadzenie stałej subwencji wyrównawczej dla gmin, których dochody zmniejszą się.

