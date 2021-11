Cieszyn: Dwa autobusy spełniające normę Euro6 zasilą flotę komunalnego przewoźnika

Dwa autobusy Solaris Urbino napędzane silnikami wysokoprężnymi, spełniającymi normę Euro6, dotarły we wtorek do Cieszyna. Zasilą flotę komunalnego przewoźnika. Koszt zakupu wyniósł 2,25 mln zł – podała PAP rzecznik cieszyńskiego magistratu Katarzyna Koczwara.

"Zakup autobusów to efekt realizowanego planu wymiany taboru. Jesteśmy wciąż na początku drogi, ale cieszę się, że podczas mojej kadencji udało się zakupić już cztery nowe autobusy; kolejne dwa odbierzemy w kwietniu 2022 r. Stawiamy na rozwiązania nowoczesne, bezpieczne i komfortowe" - powiedziała burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

We wtorek do Cieszyna trafiły pojazdy o długości do 11 m. W każdym podróżować będzie mogło 75 pasażerów - 25 na miejscach siedzących i 50 stojąc. Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane i jako pierwsze w naszej flocie wyposażone w monitoring.

"Obecnie zainstalowane w nich zostaną urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Później nastąpi formalny odbiór. Autobusy wyruszą na drogi Cieszyna i okolicznych gmin po zarejestrowaniu, prawdopodobnie w grudniu" - powiedziała rzecznik magistratu Katarzyna Koczwara.

Autobusy dostarczyła firma Solaris Bus&Coach. Była to jedyna oferta, która wpłynęła na przetarg.

To kolejny zakup autobusów w Cieszynie. Pod koniec kwietnia burmistrz Gabriela Staszkiewicz podpisała umowę z Solaris Bus&Coach na zakup dwóch "elektryków". Pasażerowie komunikacji miejskiej skorzystają z nich już wiosną przyszłego roku. Autobusy będą identyczne: niskopodłogowe o długości do 10 m. Każdy będzie mógł przewozić 58 pasażerów. Cieszyn zapłaci za nie 4,62 mln zł.

Cieszyńska komunikacja miejska dysponuje 20 autobusami.

