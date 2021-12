Cieszyn naprawił fragment muru, który niegdyś był elementem obronnym

Zakończyła się naprawa muru oporowego na podwórzu jednej z zabytkowych kamienic w Cieszynie. Niegdyś był to fragment umocnień. Prace były niezbędne, gdyż w marcu doszło do osunięcia się jego części – podała w piątek Katarzyna Koczwara z magistratu w Cieszynie.

"Nakaz remontu wydał Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach" - powiedziała Koczwara.

Robotnicy podczas naprawy rozebrali istniejący mur oporowy, wykonali ławy fundamentowe i wybudowali z kamienia nowy. Został on zabezpieczony przed wilgocią - wykonano m.in. drenaż. Prace były prowadzone z uwzględnieniem nadzoru archeologicznego. "Podczas prac ziemnych ze skarpy przylegającej do muru, wydobyto fragmenty naczyń kuchennych należące do średniowiecznych mieszkańców Góry Zamkowej" - dodała Koczwara.

Przedstawicielka magistratu poinformowała, że mur był pierwotnie elementem systemu obronnego zamku oraz miasta. "Dokładniej należy go wiązać z zabudową bramy frysztackiej, powstałej zapewne w XV w. Przyjmuje się, że do 1552 r. istniał cały system obronny Cieszyna wraz ze wszystkimi bramami u wylotu głównych dróg. Po tym czasie, w wyniku wojny trzydziestoletniej, kilku pożarów i nawet trzęsień ziemi, a przede wszystkim ze względu na rozbudowę miasta w XVIII w., mury straciły na swoim znaczeniu i zostały rozebrane" - powiedziała.

Koczwara dodała, że materiał kamienny z rozbiórki murów został wykorzystany do budowy kamienic. "Mur przy ul. Zamkowej 5, który teraz remontowaliśmy, pełnił funkcję oporową w stosunku do skarpy Góry Zamkowej do niego przylegającej. Był tam ulokowany zadaszony budynek. To dlatego właśnie ten fragment nie podzielił losu pozostałych części murów obronnych" - wyjaśniła.

Koszt remontu wyniósł ponad 166 tys. zł.

