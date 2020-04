Cieszyn przekaże 100 tys. zł na zakup sprzętu dla Szpitala Śląskiego

Samorząd Cieszyna przeznaczy 100 tys. zł na wsparcie zakupu do miejscowego Szpitala Śląskiego aparatu PCR, służącego do wykonywania badań na obecność koronawirusa, a także zestawów do wykonywania oznaczeń w kierunku Covid-19 – podał cieszyński magistrat.

Rzecznik władz miasta Katarzyna Koczwara poinformowała, że 100 tys. zł trafi do zarządu powiatu cieszyńskiego, a docelowo do Szpitala Śląskiego.

"Wszystkim zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie mieszkańców. Konieczna jest szybsza diagnoza i efektywniejsze wykonywanie testów, usprawnienie funkcjonowania Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dlatego wraz z innymi samorządowcami podjęłam decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla zarządu powiatu" - skomentowała burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

O zakupie sprzętu do szpitala zadecydowało w ubiegłym tygodniu starostwo, które prowadzi cieszyński szpital. Starosta Mieczysław Szczurek wskazywał wówczas, że dzięki zakupowi nie będzie już potrzeby wysyłania próbek do laboratoriów w Katowicach czy Warszawie. "Badania będą wykonywane na miejscu. Dzięki temu bardzo skróci się czas oczekiwania na wynik. Co istotne, koszt przebadania próbki w Cieszynie będzie kilkakrotnie tańszy w porównaniu do badań wykonywanych w laboratoriach spoza powiatu" - mówił.

Starosta podał, że kupiony zostanie system InGenius. Po wygaśnięciu epidemii koronawirusa będzie on służył do badań genetycznych, m.in. w przypadku gruźlicy. Rzecznik cieszyńskiego magistratu Katarzyna Koczwara poinformowała, że zakup systemu oraz zestawów do wykonywania oznaczeń w kierunku Covid-19 to koszt prawie 500 tys. zł

Wsparcie inicjatywy zadeklarowali też prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i starosta bielski Andrzej Płonka.

Sprzęt do Szpitala Śląskiego w Cieszynie powinien trafić jeszcze w pierwszej połowie kwietnia.

Koczwara przypomniała, że cieszyński szpital w czasie epidemii koronawirusa jest jednym z kilku ośrodków w województwie śląskim, w którym hospitalizowane są osoby chore na Covid-19.