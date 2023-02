Cieszyn: Szpital Śląski kupił karetki i zmodernizował instalację tlenową

Dwa specjalne samochody sanitarne kupił Szpital Śląski w Cieszynie. Ambulanse typu B ford transit będą służyły na oddziale ratunkowym oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego. Placówka rozbudowała też instalację tlenową – podał w piątek szpital.

Ambulanse, przeznaczone do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania chorych, zastąpią wyeksploatowane karetki. Fordy transity kosztowały blisko 870 tys. zł. Szpital na ten cel otrzymał 300 tys. zł ze starostwa w Cieszynie.

Pojazdy przeznaczone są do obsługi pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Centrum Zdrowia Psychicznego. "Są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego transportu pacjentów między szpitalami, a także do i z miejsca zamieszkania, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia" - powiedział dyrektor szpitala Czesław Płygawko.

Starosta cieszyński Mieczysław Szczurek przypomniał, że powiat liczy blisko 180 tys. mieszkańców. "Dlatego tak ważne jest, by wszyscy potrzebujący mieli dostęp do najwyższej jakości usług medycznych. Nowe ambulanse zastąpią wyeksploatowane karetki z kilkusettysięcznymi przebiegami. To nowoczesne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pojazdy, które umożliwią szybki transport pacjentów w asyście lekarza Szpitala Śląskiego do innej placówki, przykładowo o wyższym stopniu referencyjności. Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy komfortu i skuteczności leczenia" - zapewnił.

Służby prasowe szpitala podały, że dzięki dotacji w wysokości blisko 1,3 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w placówce rozbudowana i zmodernizowana została instalacja tlenowa.

"Modernizacja instalacji tlenowej była szczególnie istotna w kontekście bezpieczeństwa chorych wymagających tlenoterapii w sposób bierny oraz za pomocą (…) urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem lub respiratora" - podał zastępca dyrektora ds. techniczno-gospodarczych szpitala Adam Śliż.

Podczas pandemii COVID-19 wielu pacjentów musiało zostać poddanych tlenoterapii, stąd zapotrzebowanie na tlen wyraźnie wzrosło. Poprzedni zbiornik z tlenem o pojemności 11 ton musiał być wówczas uzupełniany co 4-5 dni, a dzienne zużycie tlenu wynosiło nawet ok. 1,8 tony.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom rozbudowano instalację tlenową, która objęła m.in. dzierżawę zbiornika tlenu o pojemności 11 tys. litrów wraz z parownicą.

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokryła wszystkie koszty rozbudowy instalacji.

Dzięki dofinansowaniu z tego źródła szpital kupił też nowy aparat RTG.

Szpital Śląski w Cieszynie jest prowadzony przez starostwo. Ma 20 oddziałów, blok operacyjny i stację dializ.

