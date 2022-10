Cieszyński: 15 tys. zł kary za brak zarejestrowania firmy oferującej węgiel na portalu ciepło.gov.pl

Przedsiębiorcom sprzedającym węgiel, którzy nie zarejestrują się na portalu ciepło.gov.pl, będzie grozić 15 tys. zł kary - przekazał w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Poinformował, że na portalu zarejestrowanych jest ponad 1,2 tys. firm.

Cieszyński, który wraz rzecznikiem rządu uczestniczył w poniedziałkowej konferencji prasowej, podkreślił, że celem stworzenia portalu cieplo.gov.pl było zapewnienie informacji obywatelom, gdzie w najkorzystniejszej cenie można kupić opał na zimę.

Przypomniał, że na uruchomionym 26 września portalu, mają obowiązek zarejestrować się wszystkie składy węgla czy podmioty sprzedające węgiel. Dodał, że te firmy za pośrednictwem portalu mają informować o aktualnych cenach opału w danym punkcie.

Cieszyński poinformował, że zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy dot. dystrybucji węgla, na portalu mają pojawić się także punkty samorządowe, gdzie oferowany będzie węgiel.

"Zgodnie z ustawą, którą przyjęła w piątek Rada Ministrów obowiązek, który wprowadziliśmy w ustawie wrześniowej zostanie wzmocniony dodatkową sankcją (...) W przypadku niedopełnienia obowiązków, po wejściu w życie ustawy, będzie kara w kwocie 15 tys. zł na każdego przedsiębiorcę, który tego obowiązku nie dopełni" - przekazał minister KPRM.

"Zależy nam na tym, aby wszyscy Polacy mieli równy dostęp do informacji w zakresie tego, jak kształtują się ceny opału. To jest szczególnie ważne, po to, aby nie podsycać paniki, nie doprowadzać do takiej spekulacji, jaką obserwowaliśmy na przykład na rynku cukru w miesiącach letnich. Zależny nam, by ta informacja w transparentny sposób była dostępna dla każdego obywatela" - dodał.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa poinformował, że już ponad 1,2 tys. podmiotów publikuje informacje o cenach węgla na portalu ciepło.gov.pl, a 2,75 tys. złożyło wniosek o dostęp do niego. Stronę odwiedzono też ponad 5 mln razy.

Rejestracja w rządowej porównywarce cen węgla cieplo.gov.pl jest dla przedsiębiorców obowiązkowa, co wynika z przepisów ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

