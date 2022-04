Cieszyński: będziemy silniej współpracować z projektantami odpowiadającymi za dostępność cyfrową

Będziemy kłaść szczególny nacisk na współpracę z projektantami stron odpowiadającymi za ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - zadeklarował minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że bez dostępności nie wyobraża sobie prawdziwych usług publicznych.

Cieszyński, który brał we wtorek udział w konferencji pt. "10 lat dostępności cyfrowej w Polsce" podkreślił, że dokładnie dekadę temu weszły w życie Krajowe Ramy Interoperacyjności, dzięki którym zapoczątkowano prace nad dostępnością polskich usług cyfrowych.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Określiły one minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Po raz pierwszy zapewnienie dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne stało się obowiązującym prawem.

Rozporządzenie stanowi, że podmioty muszą dostosowywać systemy do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG) i dążyć do zapewnienia im bezpieczeństwa. Do ważnych wymogów należy ochrona przetwarzanych informacji przed kradzieżą, zakłóceniami czy nieuprawnionym dostępem.

Cieszyński zwrócił uwagę, że nie zawsze twórcy prawa zdają sobie sprawę, że dany akt prawny może stać się pionierski i wychodzić poza swoje czasy - a tak właśnie było z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. "Kiedy wchodziły w życie KRI de facto w publicznych systemach informatycznych, ale i również nie tylko publicznych, termin dostępności realnie nie funkcjonował" - zauważył minister.

Przedstawiciel KPRM zwrócił jednak uwagę, że od tego czasu wiele się zmieniło, czego przykładem jest np. portal gov.pl. Podkreślił, że był to największy w historii przyrost stron internetowych, które odpowiadają kryteriom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu portalowi można dotrzeć do informacji publikowanych przez administrację publiczną, załatwić urzędowe sprawy itp.

Cieszyński zadeklarował, że będzie wspierać inicjatywy związane ze zwiększeniem dostępności w sieci. "Chciałbym, aby dostępność przeszła z obszaru pisanego, aktów prawnych na poziom realny" - zaznaczył.

Jego zdaniem, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły szerzej korzystać z usług informatycznych, usługi te muszą być odpowiednio projektowane od samego początku. "Tworząc kolejne projekty informatyczne będziemy chcieli się tych zasad trzymać i szczególny nacisk kłaść na współpracę z projektantami odpowiedzialnymi za dostępność" - zadeklarował. Dodał, że nie wyobraża sobie prawdziwie publicznych usług bez dostępności do nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej June Lowery-Kingston (przewodnicząca grupy ekspertów ds. dyrektywy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - WADEX) podkreśliła, że unijna dyrektywa ws. dostępności cyfrowej z 2016 r. była inspirowana polskimi rozwiązaniami z 2012 roku, a Polska aktywnie pomagała KE we wdrażaniu dyrektywy.

"Dostępność cyfrowa jest warunkiem wstępnym do korzystania z wielu podstawowych praw człowieka (...) W dzisiejszym cyfrowym społeczeństwie różnice w dostępnie do informacji on-line mogą z łatwością stać się przyczyną nierówności. Ok. 90 mln osób niepełnosprawnych w Europie powinno mieć możliwość z korzystania z transformacji cyfrowej i nie powinny być one odcięte od informacji i usług sektora publicznego dostępnych on-line" - zauważyła.

Lowery-Kingston podkreśliła, że pandemia COIVID-19 oraz obecny kryzys uchodźczy pokazują, że internetowy dostęp do informacji sektora publicznego w czasie trudnych sytuacji jest niezbędny dla wszystkich.

