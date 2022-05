Cieszyński: chcemy by podmioty systemu cyberbezpieczeństwa mogły kontaktować się na żywo

Projekt, mający doprowadzić do utworzenia miejsca, w którym zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego mogłyby kontaktować się ze sobą w czasie rzeczywistym – zapowiedział we wtorek w Katowicach sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Występując na panelu konferencji Cybersec, który poświęcono rozwojowi systemu cyberbezpieczeństwa Polski, Cieszyński odpowiadał m.in. na pytania o jakość współpracy osób i instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Polsce. Porównując swoją rolę do inwestora, koordynatora działań zapewnił, że osoby i pomioty zajmujące się tą kwestią na bieżąco kontaktują się.

"Od jedenastu miesięcy tydzień w tydzień spotykamy się w gronie wszystkich tych instytucji. W tym roku na cyberbezpieczeństwo wydamy 800 mln zł więcej, niż w ub. roku, m.in. dzięki temu, że wszyscy nas w tym wspierali, a żebyśmy byli w stanie ściągnąć dobrych ekspertów, dobrze im zapłacić i poza tym, że będziemy w stanie robić dobre rzeczy dla Polski, będziemy długofalowo budować konkurencyjne środowisko pracy" - mówił.

Jako "jeden ze sztandarowych" określił projekt, którego celem jest - jak powiedział - aby "powstało miejsce w którym wszystkie CSIRT-y (Computer Security Incident Response Teams - zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego funkcjonujące w krajowym systemu cyberbezpieczeństwa), i kilka innych instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, mogły w każdej chwili rozmawiać w czasie rzeczywistym na klauzulowanych łączach".

"To jest mit, że do tej pory instytucje z zakresu cyberbezpieczeństwa nie współpracowały dlatego, że wszyscy ci ludzie znają się na co dzień i wymieniają się informacjami. Gdyby tego nie było, to wszystko poskładałoby się, jak domek z kart" - uznał Cieszyński.

Jednocześnie zadeklarował wolę dalszej poprawy współpracy, a także rozwoju nauki w tym zakresie. "Uruchamiamy teraz siłami NASK czasopismo naukowe o cyberbezpieczeństwie, które ma mieć radę naukową z zagranicy i które ma iść w górną półkę; mamy wciągać naukę z Polski, ale też z zagranicy, bo mamy do tego siły, środki i superludzi, którzy chcą te pomysły realizować"

Ponadto Cieszyński zgłosił wolę przedstawienia jeszcze w obecnej kadencji ustawy o współpracy w cyberbezpieczeństwie. "Współpracy jest więcej, niż widać na zewnątrz. W merytorycznych kwestiach współpraca jest także na szczeblu politycznym" - zapewnił Janusz Cieszyński.

