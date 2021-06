Cieszyński: e-usługi, kadry i dostęp do szybkiego internetu to kluczowe zadania cyfryzacji

Dalszy rozwój e-usług, kadry dla e-gospodarki i kontynuacja działań na rzecz dostępu do szybkiego internetu to kluczowe zadania cyfryzacji - zapowiedział we wtorek nowy minister odpowiedzialny za informatyzację w KPRM Janusz Cieszyński.

Janusz Cieszyński 8 czerwca br. objął funkcję sekretarza stanu w KPRM odpowiedzialnego za informatyzację, 2 czerwca został powołany na to stanowisko zastępując ministra odpowiedzialnego za cyfryzację i pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia.

Cieszyński we wtorek, pytany w TVP Info, jakie będą priorytety jego pracy po powrocie do rządu, wskazał na trzy obszary, które będą stanowiły kontynuację dotychczas podejmowanych działań. "Kluczowym zadaniem w ramach cyfryzacji będzie dalszy rozwój e-usług" - mówił.

Jak powiedział, druga kwestia to kadry dla cyfrowej gospodarki. "Liczby o brakujących w Polsce informatykach są niedoszacowane, trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwa, które działają dziś bez wsparcia IT" - ocenił Cieszyński.

"Trzecia rzecz to kontynuacja w zakresie działań na rzecz dostępu do szybkiego internetu. Kończymy już podłączanie szkół, wciąż jednak jedna trzecia Polaków nie jest w zasięgu szybkiego internetu" - zaznaczył minister. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż obszary pozostałe na mapie białych plam zasięgu szybkiego internetu to "najtrudniejsze do podłączenia punkty i najtrudniejsza praca". Według Cieszyńskiego ubiegły rok udowodnił, że bez dostępu do szybkiego internetu niemożliwe byłoby e-szkoły lub praca zdalna.

