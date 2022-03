Cieszyński o awarii: nic nie wskazuje na to, że doszło do ataku hakerskiego

Nic nie wskazuje na to, że doszło do ataku hakerskiego - przekazał w czwartek pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński po zakończonym posiedzeniu Zespołu ds. Incydentów Krytycznych ws. awarii w PKP PLK.

"Zakończyło się posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych ws. awarii w PKP PLK" - napisał na Twitterze Cieszyński. "Nic nie wskazuje na to, że doszło do ataku hakerskiego" - podkreślił we wpisie. Dodał, że Zespół ds bezpieczeństwa PKP PLK zadziałał zgodnie z procedurami.

W skład Zespołu, zgodnie z tą ustawą, wchodzą przedstawiciele CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującego zadania w ramach CSIRT GOV oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pracom zespołu przewodniczy dyrektor RCB.

W czwartek ok. godz. 4:00 na sieci kolejowej w Polsce wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe informowały, że awaria objęła 19 z 33 lokalnych centrów sterowania (LCS) wyposażonych przez Alstom. Alstom jest francuskim międzynarodowym producentem taboru kolejowego, działającym na całym świecie na rynkach transportu kolejowego. W Polsce jest największym producentem w branży kolejowej w kraju, w 11 polskich oddziałach firmy pracują ponad 4000 osób.

Firma Alstom późnym popołudniem wydała oświadczenia dotyczące postępów w naprawie awarii systemów sterowania ruchem Bombardier Transportation.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl