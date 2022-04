Cieszyński o zagrożeniu cyberatakami: na ten moment nie odnotowujemy groźnych incydentów

Wszystkie zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo działają w szczególnym trybie. Na ten moment nie odnotowujemy groźnych incydentów - zapewnił w piątek sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Cieszyński pytany w piątek w audycji radiowej Siódma9 o to, czy obywatele powinni się niepokoić w związku z wprowadzaniem stopni alarmowych, takich jak CHARLIE-CRP, wskazał, że jest to stopień wskazujący na podwyższone zagrożenie cyberatakiem. "Dlatego wprowadzamy to, bo takie są procedury, tak mówi ustawa" - dodał.

Podkreślił, że nie chodzi o to, by docierać z tą informacją do obywateli, tylko do ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy są zatrudnieni w instytucjach administracji państwowej, podmiotach odpowiedzialnych za infrastrukturę krytyczną - jak np. elektrownie, wodociągi, system finansowy.

"Są wprowadzane dodatkowe procedury, zabezpieczenia. W tym przypadku jest to konieczność przejrzenia np. planów alarmowych, dyżurowania na miejscu" - wskazał. Stwierdził, że na kilka dni przed rozpoczęciem działań wojennych zaczęły w tym trybie pracować w Polsce wszystkie zespoły ds. cyberbezpieczeństwa.

"Wszystkie zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo działają w szczególnym trybie. Na ten moment nie odnotowujemy groźnych incydentów" - zapewnił Cieszyński.

Jak mówił, zespół specjalistów w NASk prowadzi profile w mediach społecznościowych o nazwie weryfikacja NASK. "Z dezinformacją jest tak, że my widzimy, że coś się zaczyna, i jeśli szybko nie zostanie zdementowane, to zaczyna nabierać zasięgów. Teraz popularne są tematy dotyczące obywateli Ukrainy. To się, mówiąc kolokwialnie, dobrze klika. Warto śledzić #WłączWeryfikację" - wskazał.

Pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 obowiązywanie na terytorium całego kraju m.in. stopień alarmowy CHARLIE-CRP.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

