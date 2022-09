Cieszyński: poświęcamy dużo wysiłku usługom publicznym na etapie ich projektowania

Poświęcamy dużo wysiłku usługom publicznym już na etapie ich projektowania – zadeklarował we wtorek w Karpaczu minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. Zaznaczył, że kluczowa dla ich upowszechniania jest łatwość i intuicyjność korzystania z nich.

Występując na panelu poświęconym rozwojowi cyfryzacji administracji publicznej w kontekście potrzeby świadczenia cyfrowych usług publicznych, minister w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zwrócił uwagę, że upowszechnianiu takich usług powinna przede wszystkim sprzyjać nie tyle sytuacja kryzysowa, jak pandemia, lecz dostępność i łatwość proponowanych rozwiązań.

"Dlatego my bardzo dużo wysiłku poświęcamy na to, aby pracować nad usługami już na etapie projektowania. Rozmawiamy z samorządami, urzędnikami, z tymi, którzy z tych systemów będą później korzystać" - zapewnił minister, przypominając, że efekty tego przekładają się potem na procesy, które się dzieją każdego dnia w całej Polsce, w dziesiątkach, setkach tysięcy wydarzeń.

"Pamiętamy, że był taki moment, że był problem z systemem CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w całej Polsce w wydziałach komunikacji było napisane, że z powodu Ministerstwa Cyfryzacji nie da się zarejestrować samochodu. To pokazuje, że wszystko trzeba robić z głową, natomiast to też pokazuje, że jeżeli na każdej takiej transakcji czy operacji zaoszczędzimy minutę, półtorej, dwie, to to się bardzo szybko zsumuje i szczególnie w większych samorządach da oszczędności" - zaznaczył Cieszyński.

"Co więcej, państwo jest największym czy jednym z największych gestorów danych. Bardzo wiele informacji my już mamy. Jeżeli wypełnia się wniosek online, to może się okazać, że - tak, jak Ministerstwo Finansów zrobiło e-pit - wystarczą dwa kliknięcia, bo wszystkie dane są już w systemie, bo nam jest te dane dużo łatwiej pozyskać, niż samorządowcowi czy jakiejś instytucji, która musi je zbierać kawałek po kawałku, a najlepiej zwalidować" - wskazał.

Podkreślił celowość projektowania rozwiązań opartych na wychodzeniu do ludzi, pytania ich, czego potrzebują, jak na coś patrzą, jakie są ich wątpliwości. "Mamy bardzo ciekawe wnioski z badań, które przeprowadziliśmy, które mówią, że przeciętny obywatel nie bardzo rozumie, jaka jest różnica między profilem zaufanym, E-PUAPem, mObywatelem" - przyznał.

"Co zrobić, żeby to zmienić? Trzeba zrobić lepszy produkt, dlatego że nikomu nie trzeba mówić, jak się obsługuje smartfon. Czy ktoś czytał instrukcję do smartfona? Ale żeby zrobić taki produkt intuicyjny, to wymaga bardzo dużo pracy" - zaakcentował Cieszyński.

Nawiązał też do serwisu Cyfryzacja - Badania i Projektowanie (www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie), zachęcającej do współpracy przy projektowaniu publicznych usług cyfrowych. Jak zaznaczył, w serwisie tym opublikowano m.in. wyniki badań czystości Odry w kilkudziesięciu punktach wzdłuż biegi rzeki.

Krótko potem przeprowadzono badanie nt. serwisu i zamieszczonych w nim publikacji wśród kilkunastu osób z województw, przez które przebiega rzeka - w wynikach pojawiły się opinie, że dobrze, iż powstało takie miejsce, dające możliwość wyrobienia sobie opinii, a także że powinny tam się pojawiać przede wszystkim informacje możliwie merytoryczne i rzetelne.

"To dobry kierunek, który pokazuje, że jeżeli publikuje się w sposób transparentny, cyfrowymi narzędziami, można docierać z ważnym, bardzo trudnym do wyjaśnienia na co dzień przekazem do obywateli. To gigantyczna wartość, jeśli jest duża transparentność kluczowych dla mieszkańców procesów, np. związanych z planowaniem przestrzennym, co budzi duże emocje. Rzetelne wyjaśnienie tych procesów, pozwala je uspokajać" - podkreślił Cieszyński.

W serwisie Cyfryzacja - Badania i Projektowanie znajduje się obecnie ok. 20 projektów usług publicznych, nad którymi trwają obecnie prace. Można tam dowiedzieć się, jaki jest cel projektu, na jakim etapie jest projekt i jak będzie wyglądać projektowana usługa, a następnie wziąć udział w badaniach i wyrazić swoja opinię na ich temat.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl