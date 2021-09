Cieszyński: projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa za kilka tygodni

Za kilka tygodni przedstawimy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Liczę, że będzie to jeszcze we wrześniu – powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dodał, że obecnie projekt jest omawiany na Komitecie Stałym KPRM.

Minister Janusz Cieszyński uczestniczył w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w panelu poświęconym technologii i rozwojowi sieci 5G w Polsce. Został zapytany, kiedy powstanie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

"Za kilka tygodni przedstawimy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Założenia i prace nad tym projektem są bardzo zaawansowane. Liczę, że będzie to jeszcze we wrześniu" - powiedział Cieszyński.

Dodał, że obecnie projekt jest omawiany na Komitecie Stałym KPRM.

"Podchodzimy do tego projektu dosyć kompleksowo. Nie ukrywam, że pewne wydarzenia z ostatnich miesięcy sprawiły, że w innych też takich obszarach chcemy pewne zmiany wprowadzić. Miedzy innymi to, co komunikował pan premier Morawiecki z panem ministrem Kamińskim, czyli kwestie związane z powołaniem ministra bezpieczeństwa. Kwestie związane z wdrożeniem rozwiązań płacowych, które pozwolą przyciągnąć ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa do instytucji państwowych" - powiedział Cieszyński.

Podkreślił, że proponowane rozwiązania dotyczą m.in. kwestii tzw. dostawców wysokiego ryzyka, ale przede wszystkim podstawowych kwestii bezpieczeństwa w internecie.

