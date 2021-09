Cieszyński: w ciągu najbliższych tygodniu decyzje umożliwiające uruchomienie aukcji 5G

W ciągi najbliższych tygodni Komitet Stały Rady Ministrów otrzyma projekt, którego przyjęcie pozwoli UKE uruchomić aukcję 5G - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński podczas środowego posiedzenia komisji cyfryzacji.

"Jeżeli chodzi o kwestię aukcji dotyczącej pasma C, to wszystko jest w gestii prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo to prezes UKE za ten temat odpowiada. UKE jasno wskazuje, że te kroki podejmie w momencie, w którym Stały Komitet Rady Ministrów przyjmie przepisy dotyczące dostawców wysokiego ryzyka. Myślę, że w tym zakresie powinniśmy się spodziewać takich rozstrzygnięć w ciągu najbliższych tygodni. Chciałbym, żebyśmy w ciągu najbliższych tygodni, może nawet uda się do końca września, by ten projekt wyszedł od nas i trafił do SKRM i wtedy liczę, że Komitet przychyli się do naszych propozycji" - powiedział Janusz Cieszyński.

Zaznaczył, że "tematyka jest bardzo szeroka, interesująca, więc warto, aby jeszcze tę chwilę poświęcić i dopracować niż pospiesznie pójść dalej z regulacją, z której skutków nie będziemy zadowoleni".

Aukcja na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz została ogłoszona przez ówczesnego prezesa UKE Marcina Cichego 6 marca 2020 r. Jednak 20 maja 2020 r. w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wszczęto postępowanie prowadzące do jej unieważnienia.

W lutym nowy prezes UKE Jacek Oko pisał na blogu na stronie Urzędu, że aukcja 5G "zbiega się w czasie z pracami nad dwoma ważnymi aktami prawnymi - Prawem komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o krajowym systemie bezpieczeństwa". Jak wskazał wówczas Oko, "operatorzy będą wykorzystywać częstotliwości i budować swoje sieci w nowym otoczeniu regulacyjnym, ważnym jest więc, aby już na etapie konsultacji dokumentacji aukcyjnej ten obraz był w jak największym stopniu klarowny". Przewidywał on wówczas, że w związku z tym "z aukcją poczekać jeszcze kilka tygodni, bo zdefiniuje ona na wiele lat przyszłość naszego kraju".

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

