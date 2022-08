Cinema City i bankructwo? Kina pozostają otwarte

W odpowiedzi na doniesienia medialne Grupa Cineworld informuje, że wszystkie jej kina: Cinema City, Cineworld i Regal pozostają otwarte dla widzów, a my nadal zapraszamy naszych gości do kin we wszystkich krajach - oznajmiła brytyjska firma po tym, jak w WNP.PL ukazał się tekst o możliwym jej bankructwie.

- Jak ogłoszono na początku tego tygodnia, proaktywnie analizujemy opcje strategiczne, aby zapewnić solidną strukturę bilansu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych, a proces ten pozostaje w toku. Spodziewamy się, że podjęte działania pozostaną bez wpływu na bieżącą działalność biznesową całej Grupy, w tym Cinema City - poinformował WNP.PL Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland.

- Zależy nam na naszych Klientach, ich kinowym doświadczaniu a naszym priorytetowym celem jest, aby pozostać najlepszym miejscem do przeżywania filmów - dodał.

Branża kin ma trudności po pandemii COVID-19

W piątek 19 sierpnia poinformowaliśmy za amerykańskim "The Wall Street Journal", że Cineworld przygotowuje się do ogłoszenia upadłości. Podobnie jak inne sieci kin, Cineworld mocno dotknęła pandemia. Spółka boryka się z zadłużeniem w wysokości 5 miliardów dolarów.

Spółka miała nadzieję, że hity takie jak "Top Gun: Maverick" i "Thor: Miłość i grom" przyciągną publiczność z powrotem po ograniczeniach związanych z pandemią.

Jednak spółka poinformowała, że pomimo stopniowego ożywienia popytu od ponownego otwarcia kin w kwietniu 2021 r. ostatnie poziomy sprzedaży biletów były poniżej oczekiwań.

Cineworld ma 9189 ekranów w ponad 750 kinach. Działa w 10 krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu, zatrudnia ponad 28 tys. osób.

