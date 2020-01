CiR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

- CiR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw;

- uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)".

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.

- Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania "Dobrostan zwierząt" w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy.- Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. - Wsparcie finansowe będzie rekompensowało rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt.

- Stawki pomocy wyniosą (na rok):- 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach), - 329 zł na krowę "mamkę" (dostęp do wybiegów), - 185 zł na krowę mleczną (wypas), - 301 zł na lochę, - 24 zł na tucznika.

- Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników - hodowców krów i świń.

- Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r.

- Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja danego roku - drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.

- Zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

- Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia.

- Wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską).

- Umożliwiono zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców).

- Przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

Szczegółowe rozwiązania:

- Przewidziano szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez lekarza i lekarza-dentystę - wykształconych w Polsce.- W praktyce oznacza to szybsze przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i lekarzy dentystów do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego).

- Dla lekarzy i lekarzy dentystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza UE, zwłaszcza obywateli polskich, przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych.- Wprowadzono dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny - ich zaliczenie będzie uprawniać wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej.

- Wprowadzono możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym.- Chodzi o osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje w krajach trzecich (będzie to dotyczyć obywateli polskich i cudzoziemców).

- Dokonano korzystnej dla młodych lekarzy zmiany przepisów dotyczących przebiegu stażu podyplomowego.- Młody lekarz, oprócz stałej części stażu, będzie mógł drugą część stażu poświecić na wybrane przez siebie dziedziny medycyny (nie więcej niż 3), czyli odbyć tzw. "staż personalizowany".

- Korzystnym rozwiązaniem będzie centralny rozdział wolnych miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne, czyli w praktyce możliwość ich wyboru na terenie całego kraju we wszystkich dziedzinach medycyny.- Oznacza to zastąpienie systemem centralnym dotychczasowego wojewódzkiego postępowania kwalifikacyjnego na wolne miejsca specjalizacyjne.

- W trakcie naboru na specjalizacje, lekarze będą mieli udostępnioną listę podmiotów leczniczych, które w ramach zachęty zaproponują im dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia.- Powinno to pozwolić na wykorzystanie miejsc szkoleniowych, które do tej pory nie cieszyły się dużą popularnością wśród młodych lekarzy.

- Wprowadzono nowy egzamin: Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej.- Egzamin ten nie będzie obowiązkowy, ale po jego zdaniu lekarz będzie miał większe uprawnienia. Placówka medyczna będzie mogła go wykazać kontrakcie z NFZ, co dla takiego lekarza może oznaczać wyższe wynagrodzenie.

- Wprowadzono dodatek finansowy dla kierowników specjalizacji za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.

- Nowe przepisy ustawy wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem przepisów wymagających rozbudowy elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, które zaczną obowiązywać w terminie późniejszym.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", przedłożoną przez ministra zdrowia.

Rząd przeznaczy 520 mln zł na budowę nowej siedziby Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

- Inwestycja obejmie stworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę nowego obiektu szpitalnego, do którego zostanie przeniesiona działalność szpitali klinicznych zlokalizowanych w starych, zabytkowych budynkach. Chodzi o:- Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Przestarzała infrastruktura - budowlana i sprzętowa - dotychczas skutecznie uniemożliwiała podnoszenie jakości i zapewnienie komfortu leczenia pacjentów, a także przebywania ich rodzin i bliskich.

- Nowa inwestycja zapewni:- zwiększenie dostępności do nowoczesnych form diagnostyki i terapii, - zwiększenie liczby procedur wysokospecjalistycznych, - kompleksowe zabezpieczenie ratunkowe dla mieszkańców Poznania, - konsolidację działalności dwóch szpitali, co przełoży się na ciągłość procedur diagnostyczno - terapeutycznych w jednym miejscu, - rozwój opieki ambulatoryjnej przez przeniesienie ciężaru z leczenia szpitalnego na ambulatoryjne i jednodniowe formy udzielania świadczeń, - stworzenie innowacyjnego i kompleksowego zaplecza klinicznego dla realizacji kształcenia kadry medycznej.

- Budynek szpitalny będzie posiadał powierzchnię użytkową szacowaną na 45 000 m².

- Wartość inwestycji wyniesie ok. 591 mln zł, z czego budżet państwa pokryje ok. 520 mln zł.

- Budowa nowego szpitala ma się zakończyć w 2025 r.

