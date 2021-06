CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

CIR informuje:

- 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 5 dokumentów. Najważniejszy z nich to projekt ustawy, który przewiduje, że w grupie uczelni zawodowych (publicznych i niepublicznych) pojawi się nowa kategoria - "akademie praktyczne". Możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych przez wprowadzenie do ich nazw wyrazów "akademia praktyczna" wzmocni ich pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo, uczelnie te będą miały także możliwość usamodzielnienia się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

· projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

· projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

· projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii;

· projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;

· uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

