CIR: konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego do 70 m2

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego organizuje konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu. Wnioski konkursowe można składać do 29 września.

Jak przekazało w czwartkowej informacji Centrum Informacyjne Rządu, w ramach konkursu organizowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) na projekt domu jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 architekci mogą "zgarnąć jedną ze 100 nagród po 5000 tys. zł oraz zyskać szansę na wykonanie jednego z 50 zleceń o wartości 150 000 tys. zł". Dodano, że wnioski konkursowe można składać do 29 września.

Przypomniano, że w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Przewiduje się, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika, książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. "Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych dla inwestora" - wskazano.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów "o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych". Dodano, że dzięki konkursowi "szansę na powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne". W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają poprawić estetykę polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Ustawę o budowie domów do 70 m2 bez formalności Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu. Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2. powierzchni działki. Warunek ten ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana ma być w ciągu 21 dni.

