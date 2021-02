CIR: PKP SA i PKP Intercity włączają się w kampanię #SzczepimySię

Od początku lutego dzięki PKP SA i PKP Intercity podróżni w całej Polsce są zachęcani do szczepień przeciw Covid-19. Na dworcach kolejowych i w pociągach wyświetlane są spoty informacyjne na temat szczepień - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Dodano, że od kilku dni na dworcach kolejowych i w pociągach PKP Intercity pojawiają się odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego warto się zaszczepić? Gdzie szukać informacji o szczepieniach przeciw Covid-19? Jaki jest numer na infolinię?

PKP SA na potrzeby kampanii udostępnia pięć nośników LED na dworcach kolejowych PKP - po jednym w Poznaniu i Katowicach oraz trzy w Warszawie i dodatkowo 17 monitorów i 28 totemów w Bydgoszczy oraz miejsce na baner na stronie www.rozklad-pkp.pl.

Jak informuje CIR animacje informacyjne są udostępnione także w PKP Intercity na ponad 100 ekranach LED, we wszystkich składach typu: Pendolino, Dart i Flirt. Będą one wyświetlane do 31 marca.