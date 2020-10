CIR: rząd przyjął zmiany upraszczające i unowocześniające rozliczenie VAT

Rząd przyjął projekt, który ma uprościć i unowocześnić rozliczenie VAT - poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Wskazano na zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy systemu zwrotu VAT dla podróżnych Tax Free.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Część zmian dotyczy pakietu tzw. Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT). Według rządowych służb informacyjnych zawiera on rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników.

"Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności" - napisano w komunikacie CIR.

Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach. Pierwszy dotyczy fakturowania - przewiduje likwidację zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.

Drugi obszar zawiera ułatwienia dla eksporterów, m.in. wydłuża termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.

Trzeci obszar dotyczy wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym. Wprowadzono opcje wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na złote dla VAT i podatku dochodowego.

Ostatni obszar obejmuje korzyści finansowe dla przedsiębiorców - "wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT +na bieżąco+ do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł".

Projekt doprecyzowuje konstrukcje zawarte w przepisach o VAT.

Przewidziano rozwiązania dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej. "Wprowadzono korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU" - napisano.

"Wprowadzono ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Wprowadzono 5-letni okres ważności WIS" - informuje CIR.

Część zmian doprecyzowujących dotyczy m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT. Jak podano, wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt doprecyzowuje regulacje związane z nowym JPK_VAT. Wprowadza - w zakresie kar za błędy w ewidencji - odesłania do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, co ma na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

Nowe przepisy dotyczą także procedury Tax Free - zwrotu VAT dla podróżnych. Wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE.

"Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego. Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców" - tłumaczy CIR.

Według rządu zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

Zgodnie z informacją nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach. Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.