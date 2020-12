CIR: rząd za zmianami, które mają zwiększyć ochronę konsumentów na rynku finansowym

Rząd przyjął projekt, który ma zwiększyć ochronę konsumentów na rynku finansowym, a także inwestorów - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.

CIR podało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie prawo do wchodzących w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

"Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007-2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów" - napisało CIR.

Służby prasowe rządy podały, że w projekcie znalazły się rozwiązania dotyczące sektora kapitałowego - związane są z nadzorem nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla podmiotów rynku finansowego.

Zmianie uległy przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. "Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych" - napisano.

W przypadku niektórych dostawców, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku, nadzór będzie nadal sprawowany przez organy krajowe.

Nowela zakłada wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

"Wprowadzono mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)" - czytamy.

Wyjaśniono, że ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą także platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA.

"Aby poprawić ochronę konsumentów, wprowadzono przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach" - tłumaczyło CIR.

Zapewniono także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń - mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze - trwających umów ubezpieczenia oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Projekt zawiera także rozwiązania dotyczące funkcjonowania spółek publicznych i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Wprowadza zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub New Connect.

W opinii CIR rozwiązania te zwiększą pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolą na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach - podało CIR.