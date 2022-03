CMR: w lutym wartość sprzedaży w małych sklepach wzrosła rdr o 5,7 proc.

W lutym wartość sprzedaży w małych sklepach była o 5,7 proc. wyższa niż w lutym 2021, o 1,4 proc. wzrosła liczba transakcji - wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku. W związku z wojną w Ukrainie wartość sprzedaży w w woj. lubelskim i podkarpackim wzrosła z tygodnia na tydzień o ponad 3 proc.

Według CMR, wysokie jak na luty temperatury, szczególnie w połowie miesiąca, a także brak obostrzeń związanych z pandemią sprzyjały wychodzeniu z domu i robienia zakupów w pobliskich sklepach, dlatego liczba transakcji dokonywanych w sklepach małego formatu była wyższa niż przed rokiem.

"Wyraźne wzrosty sprzedaży odnotowano w ostatnim tygodniu lutego, kiedy klienci zaniepokojeni doniesieniami z Ukrainy zaczęli robić zakupy w celu uzupełnienia domowych zapasów, a później także by wziąć udział w zbiórkach żywności i pomóc uchodźcom" - wskazała Magdalena Wilgatek z CMR.

Podała, że w ostatnim tygodniu lutego wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych wzrosła z tygodnia na tydzień o ponad 3 proc. Największe wzrosty odnotowano w województwach graniczących z Ukrainą. Dodała, że łącznie wartość sprzedaż w sklepach małego formatu w województwach lubelskim i podkarpackim wzrosła w porównaniu z przedostatnim tygodniem lutego o prawie 7 proc.

"W tym czasie znacząco zwiększyła się sprzedaż żywności o długim terminie przydatności do spożycia (jak np. kasze, ryż, makaron, konserwy), środków higieny, a także produktów dla dzieci (m.in. pieluch i mleka w proszku)" - zaznaczyła.

Jak dodała, Polacy w całym kraju wspierają uchodźców, co widać powoli również w wynikach sprzedaży poszczególnych kategorii. "W drugim tygodniu wojny (28.02-06.03 2022) artykuły kosmetyczne pierwszej potrzeby, takie jak pasty czy szczoteczki do zębów, kluczowe produkty dla maluchów, jak pieluchy czy chusteczki nawilżające, zwiększyły swoją sprzedaż o kilkadziesiąt procent (w porównaniu do tygodnia 14.02-20.02.2022), a nawet w niektórych przypadkach o ponad 100 proc." - podała ekspertka.

Wskazała, że Polacy zwiększyli również zakupy produktów żywieniowych, w tym produktów suchych (mąki, ryże, makarony). Wzrosty obserwujemy również w kategoriach żywności dla dzieci, np. gotowe dania dla dzieci, oraz słodyczy.

Według CMR czynnikiem, który mocno przyczynia się do wzrostu wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych, są wciąż rosnące ceny wielu kategorii produktowych. Wraz z początkiem lutego na szereg produktów wprowadzona została zerowa stawka VAT. Przyczyniło się do chwilowego spadku cen w porównaniu ze styczniem br., jednak już pod koniec lutego ceny wielu produktów wróciły do poziomu z grudnia czy stycznia.

Centrum podało, że w drugim miesiącu br. klienci sklepów małoformatowych kupowali średnio cztery opakowania produktów (o 5 proc. mniej niż przed rokiem) płacąc za nie średnio 20,31 zł. W porównaniu z lutym 2021 wartość średniego paragonu wzrosła o około 4 proc.

CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl