Co czeka polskiego złotego?

Złoty w dalszym ciągu pozostaje w konsolidacji i w najbliższym czasie kurs EUR/PLN powinien wahać się w przedziale 4,41-4,46 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, rentowność krajowych obligacji 10-letnich może pójść lekko w górę.

"Na kursie EUR/PLN trochę odkłada się wtorkowe ochłodzenie nastrojów na rynkach finansowych. Złoty osłabia się, jednak wahania nie są duże i nie widać, żeby większe siły oddziaływały na niego w najbliższym czasie. Od pewnego czasu notowania zachowują ciągłość po ustaniu pierwszej fali umocnienia złotego z końca maja i w najbliższym czasie kurs EUR/PLN powinien stabilizować się między 4,41 a 4,46" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

RYNEK DŁUGU

W trakcie wtorkowych notowań rentowności krajowego długu skarbowego doszło do mocnych, sięgających 10 pb, spadków rentowności na środku i długim końcu krzywej.

"We wtorek rentowności długu na globalnych rynkach idą w dół jako efekt ucieczki kapitału w stronę bezpiecznych instrumentów. Po tym jak notowania krajowych SPW wróciły do poziomów równowagi sprzed niespodziewanej obniżki stóp procentowych, spodziewam się jednak, że w najbliższym czasie może pojawić się presja na wzrost dochodowości. W efekcie rentowność krajowych papierów 10-letnich może stabilizować się w okolicy 1,45 proc., z szansą podejścia do 1,50 proc." - powiedział Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,815 proc. (-6,9 pb), a niemieckich -0,333 proc. (-1,6 pb).