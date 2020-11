Co czeka złotówkę w najbliższych dniach?

W następnym tygodniu kurs EUR/PLN może lekko zwyżkować. Krajowej walucie może zacząć mocniej ciążyć m.in. kwestia weta Polski i Węgier dla unijnego budżetu - ocenił ekonomista Santander BP, Marcin Sulewski. Jego zdaniem rentowności 10-latek mają jeszcze przestrzeń do umocnienia.

"Do piątku, obserwowaliśmy w tym tygodniu bardzo stabilne zachowanie się kursu EUR/PLN, wahał się on w przedziale dwóch groszy, czyli 4,46-4,48. W ostatnich dniach kurs eurozłotego był blisko ważnej strefy wsparcia 4,45-4,46, czyli dołka z października. Nie udało się jednak przebić tego wsparcia i w piątek obserwujemy osłabienie się złotego do euro" - powiedział Marcin Sulewski.

Jego zdaniem, w przyszłym tygodniu EUR/PLN także będzie się poruszał powyżej strefy wsparcia 4,45-4,46 i może przebić 4,50.



"Ale nie spodziewam się dynamicznych ruchów. W ostatnim czasie obserwowaliśmy dość istotny spadek zmienności na rynku walutowym, co historycznie było zapowiedzią dla rynków wschodzących, że nadchodzi czas ich osłabienia" - wskazał.



"Dlatego ostatni spadek zmienności traktuję jako sygnał ostrzegawczy, że złoty może być pod presją. Do tego dochodzi kwestia budżetu UE. Zbliża się termin kolejnego unijnego szczytu, który będzie miał miejsce 10 grudnia. Im bliżej będzie tego terminu, tym rynek mocniej może wyceniać ryzyko weta Polski i Węgier. A to nie będzie sprzyjało krajowej walucie" - dodał.

W piątek kurs EUR/PLN wynosi 4,4864 i jest prawie o grosz wyżej niż w czwartkowe popołudnie.

"Spodziewam się lekkiego wzrostu rentowności krajowych papierów dłużnych w najbliższym czasie. W następnym tygodniu rentowności 10-latek mogą dość do 1,27 proc., czyli poziomu z pierwszej dekady listopada, kiedy to nastąpił silny wzrost rentowności po pierwszej informacji o szczepionce na koronawirusa" - powiedział Marcin Sulewski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,859 proc. (-1,9 pb), a niemieckich -0,859 proc. (+0,4 pb).