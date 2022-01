Co dalej z 500+, tarczą dla mniejszych firm i PPK?

- Oceniamy, że tarcza dla małych i średnich przedsiębiorców udała się chyba najlepiej na świecie - uważa Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego zdaniem zdecydowało m.in. doświadczenie we wdrożeniu PPK, współpraca z bankami, Krajową Izbą Rozliczeniową i wszystkimi instytucjami publicznymi, postawienie na kulturę oświadczeń. - Była też od samego początku dobrze pomyślana. Nie bez znaczenia okazało się także to, że od pięciu lat trwała intensywna rewolucja cywilizacyjna w kwestii digitalizacji - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceszef PFR.

Najlepsza tarcza na świecie... Co o tym zdecydowało?

- Czynników było wiele. Mieliśmy doświadczenie we wdrożeniu PPK, weszliśmy we współpracę z bankami, Krajową Izbą Rozliczeniową i wszystkimi instytucjami publicznymi, postawiliśmy na kulturę oświadczeń, mieliśmy świetnych, zdeterminowanych ludzi w PFR. Tarcza była też od samego początku dobrze pomyślana.

Czytaj też: Za transformację energetyczną zapłacimy wszyscy. To ryzyko



Nie bez znaczenia okazało się także to, że od pięciu lat trwała intensywna rewolucja cywilizacyjna - w digitalizacji. Wykorzystaliśmy banki do tego, żeby dały tożsamość i profil zaufany, wszystko – zarówno wnioskowanie, jak i rozliczenie – odbywa się online.



Tarcza pomogła uniknąć wielu bankructw firm, wielu przejęć, także przez zagraniczny kapitał i - co niezwykle istotne – pozwoliła ocalić miejsca pracy.



Co można było zrobić lepiej?



- Kiedy stawialiśmy drugą tarczę, wprowadziliśmy limit dla małych i średnich przedsiębiorców pomocy na pracownika. Jeżeli jest MŚP i zatrudnia 15 osób, to nie będzie już dostawać 3,5 miliona złotych, tylko otrzyma na pracownika 72 tys., a z "jedynki" i "dwójki" - razem maksymalnie 144 tys. zł. Tego typu limity można było wdrożyć w tarczy 1.0.



Druga rzecz: sprawdzaliśmy z ZUS, czy zgłaszane wstecz korekty w liczbie pracowników były realne.



Jak przebiega proces umorzeń?



- De facto mamy do czynienia z dwoma procesami. Z giganta (1.0) skorzystało 348 tys. firm, które otrzymały w sumie 61 miliardów złotych. Ten proces umorzeń przebiega od wiosny tego roku - i wciąż trwa.



Wydaliśmy już 337 tys. decyzji, gros z nich w ciągu trzech pierwszych miesięcy umorzeń, tj. od czerwca 2021 r. W tradycyjny sposób musiałoby to robić kilkanaście tysięcy osób, a dzięki digitalizacji zajmuje się tym kilkunastu pracowników PFR i - oczywiście - banki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Digitalizacja to realne, materialne i gigantyczne usprawnienie procesów, a co za tym idzie – oszczędność.18 listopada rozpoczął się proces umorzeń do tarczy 2.0, wypłacanej w styczniu i lutym 2021 r.; łącznie skorzystało z niej 47 tys. firm, które dostały 7,1 mld zł. Dziś mamy już ponad połowę umorzeń. Do 15 stycznia rozliczają się MŚP, a od 19 stycznia do końca lutego - mikrofirmy; w kwietniu będziemy wydawać decyzji umorzeniowe.W przypadku 1.0 umarzamy średnio 63 proc. z wypłaconych środków. Z 61 mld zł 38,5 mld zł zostanie w firmach.W tarczy 2.0 umorzenia są co do zasady 100-procentowe, choć widzimy, że z tej tarczy wpłynie do nas z powrotem ok. 500 mln zł.- Argument numer jeden: na każde wpłacone 100 zł pracownik otrzymuje drugie 100 zł od swego pracodawcy i państwa. Jeżeli więc ktoś rezygnuje z PPK, robi sobie potężną finansową krzywdę.Po drugie: mamy wpisane w ustawie, że są to prywatne pieniądze. Co więcej, w każdej chwili możemy je wypłacić. To bez precedensu, bo z pieniędzy w OFE mogliśmy skorzystać dopiero po przejściu na emeryturę.Czytaj też: PPK mogą być istotnym dodatkiem do emerytury - mówi prezes PKO TFI Piotr Żochowski Pamiętajmy też, że pieniądze w PPK to pieniądze własne pracownika plus pieniądze pracodawcy z jego portfela. W związku z tym ich próbę kontroli można porównać z nacjonalizacją mieszkania czy samochodu.Chyba nikt nie przewiduje, by ktokolwiek tak daleko był w stanie się posunąć.W przypadku OFE od początku była wątpliwość, czy to pieniądze prywatne, czy publiczne... Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny przesądził, że jednak publiczne. W przypadku PPK nie ma żadnych tego typu wątpliwości.– Przypominam, że przed 500 plus były postawione trzy zasadnicze, równorzędne cele: demograficzny, obniżenie ubóstwa wśród młodych Polaków oraz inwestycje w kapitał ludzki.Jeżeli chodzi o cel drugi i trzeci - to zostały zrealizowane. Zastraszająco wysokie ubóstwo wśród dzieci, które - moim zdaniem - było największym wstydem po 1989 roku, od razu spadło o 50 proc. Mówimy o 400 tys. dzieci wyrwanych ze skrajnej biedy, żyjących poniżej minimum egzystencji.Mówimy także o inwestycji w kapitał ludzki. W tym przypadku nie sprawdziły się wszystkie przewidywania, że Polacy będą te środki marnotrawić. Co do zasady: jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci.Widać to we wskaźnikach pokazujących wzrosty zainteresowania dodatkową edukacją. Jednym słowem - wyraźnie wzrosła jakość życia.– W pierwszych latach współczynnik dzietności istotnie wzrósł. O 12 proc. – z 1,28 do 1,45 – i to był efekt 500 plus.Jeżeli chodzi o liczbę rodzących się dzieci, to też było widać, że pomógł program 500 plus.Oczywiste jest jednak, że w polityce rodzinnej nie ma jednego instrumentu, który powoduje, że - jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - dzieją się cuda. Polityka rodzinna musi proponować cały miks rozwiązań, być długofalowa, ponieważ długo trwa przełamywanie trendów demograficznych.Nasze nieszczęście polegało na tym, że wpadliśmy w pandemię. Lata 2020-2021 to czas, kiedy na całym świecie wskaźnik dzietności poszedł mocno w dół. W Polsce wskaźnik ów koreluje z ogólną sytuacją społeczno-ekonomiczną, na przykład ze wskaźnikiem bezrobocia.Ale wsparcie finansowe to nie wszystko. Rozwijamy usługi dla dzieci, poziom "uprzedszkolnienia" przekracza 90 proc.; w wyniku zmian, które wprowadzaliśmy w latach 2016-2017, mamy rewolucję w liczbie miejsc opieki nad małym dzieckiem w żłobkach. W 2015 roku było ich 80 tys., a w tej chwili - około 220 tys.– Rzeczywiście, to brakujące ogniwo, zwłaszcza przy szybko drożących nieruchomościach. Do tego problemem jest na pewno szkoła, zarówno na poziomie jakości edukacji, jak i organizacji. Mam na myśli likwidację dwuzmianowości, długą przerwę, obiad w szkole, dodatkowe zajęcia czy dobrą jakość dodatkowych zajęć, świetlic itp.Oczywiście ciągle wielkim wyzwaniem jest ochrona zdrowia i służba zdrowia. Chodzi mi o opiekę nad kobietami, które zachodzą w ciążę, opiekę wokół porodu oraz dostępność dzieci do opieki zdrowotnej. To trzy elementy, które trzeba jeszcze poprawiać.Jeżeli chodzi o kwestie wychodzące poza te stricte społeczno-ekonomiczne, to mamy sprawę przestawienia się gmin, samorządów - by zaczęły orientować się, że polityka, którą prowadzą, dotyczy de facto rodzin, bo bez ludzi trudno o rozwój JST.Jest też kwestia relacji pomiędzy partnerami, małżonkami. Z badań wynika, że wiele kobiet nie rodzi dzieci, bo nie znajduje partnera albo jest niezadowolona ze swojego związku.Oprócz tego oczywiście receptą na wzrost dzietności jest polityka wzrostu gospodarczego.Ostatnią rzeczą jest kwestia rynku pracy, czyli elastycznych form zatrudnienia dla kobiet, godzenia ról zawodowych i rodzinnych, ale również nadreprezentacja umów na czas określony wśród kobiet w wieku rozrodczym – czyli poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.– To także bardzo istotne. Powinniśmy ponadto prowadzić mądrą politykę imigracyjną dla osób z krajów, które są nam bliskie kulturowo. Do tego Karta Polaka i ściąganie osób, które mają polskie korzenie...Tylko szeroka polityka pozwoli nam, byśmy jako wspólnota nie kurczyli się demograficznie, ale mogli się rozwijać.