Co dalej z notowaniami złotego?

W ostatnim tygodniu października krajowa waluta może się osłabiać, m.in. z powodu braku rozstrzygnięć w kwestii pakietu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych, czy kolejnych rekordów zachorowań na koronawirusa w Polsce - ocenił główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Rentowności krajowych papierów dłużnych mogą być niższe.

"Po tym jak eurozłoty ponownie doszedł do poziomów bliskich wrześniowych maksimów, obecnie EUR/PLN znajduje się w konsolidacji. Nadal jednak nie brakuje elementów ryzyka, które powodują, że można oczekiwać słabszego złotego w najbliższych dniach. Do najistotniejszych z nich możemy zaliczyć: coraz bliższy termin wyborów prezydenckich w USA, ciągły brak rozstrzygnięć w kwestii pakietu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych i kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa w Polsce" - powiedział Konrad Białas.

"To wszystko sprawia, że ostatni tydzień października dla złotego może być dość nerwowy i możemy zobaczyć wzrost kursu EUR/PLN w kierunku 4,62-4,63. Są to rejony marcowych szczytów eurozłotego" - dodał.

W piątek kurs EUR/PLN nie zmienił się znacznie względem notowań w czwartek wieczorem i wynosi obecnie 4,5829.

Rynek długu

"Na rynku długu obserwujemy wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych, czyli rynku amerykańskim i niemieckim. Jednak krajowa sytuacja społeczna i gospodarcza powoduje, że polski rynek długu raczej nie będzie w pełni odzwierciedlał kierunków wyznaczanych przez rynki bazowe. Przede wszystkim, wzrost liczby zachorowań na koronawirusa stawia pod znakiem zapytania prognozy ekonomistów co do siły odbicia wzrostu gospodarczego w 2021 r., co będzie miało przełożenie na krajowe papiery dłużne" - powiedział Konrad Białas.

"W konsekwencji rentowności krajowych 2-latek nadal mogą okresowo być ujemne, a 10-latki będą szły w kierunku 1,20 proc." - ocenił.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 175.058,75 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,863 proc. (+1,5 pb), a niemieckich -0,556 proc. (+1,1 pb).