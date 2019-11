Co na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2020? Można już zgłaszać tematy

Na maj 2020 roku zaplanowano 12. edycję największego spotkania biznesowego w Polsce i Europie Centralnej. Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zapewniają, że pod wieloma względami będzie on wyjątkowy i rekordowy. Już dziś można zgłaszać tematy, które będą przedmiotem debat przedstawicieli krajowego i zagranicznego biznesu, polityki, samorządu oraz rządowych i pozarządowych organizacji.

Tech Expo

Ważnym elementem Kongresu jest prezentacja - nowoczesnych firm, projektów i produktów.



Tech Expo to otwarte forum kontaktu przypominające ekspozycję targową. Aktywna pozostanie w nadchodzącej edycji także Scena Otwarta - miejsce rozmów publicystycznych, szeroko dostępnych debat.



Nowe formy widoczne będą także w scenariuszach dyskusji panelowych, które zostaną zdynamizowane. W tradycyjnych sesjach będzie więcej interakcji z publicznością. Aranżacja przestrzeni debat, rola materiałów poglądowych, obecność w mediach społecznościowych - wszystko to w większym stopniu zależeć będzie od partnerów Kongresu i od specyfiki poruszanych tematów.



Kongres to nie tylko oficjalne sesje, lecz także - doceniana przez uczestników i organizatora - okazja do dzielenia się pomysłami i opiniami. Interpersonalne relacje miewają swój dalszy ciąg w postaci współpracy osób i firm.



Przestrzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka, strefy Premium i VIP, wieczorne bankiety i koncerty, rozplanowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni - wszystko to sprzyja aktywności networkingowej. Organizatorzy szacują liczbę spotkań i rozmów, do których dochodzi w trakcie trzech dni Kongresu, na 100 tysięcy.