Co najmniej kilka polskich jednorożców w przyszłym roku

Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures, wskazuje, że przez dwa kolejne lata z rzędu odnotowaliśmy rekordową wartość inwestycji VC w polskie spółki. W roku 2019 było to ponad 1,2 mld zł, w 2020 – ponad 2,1 mld zł. Już teraz rok 2021 zapowiada się na rekordowy.



– O rozwoju polskiego ekosystemu VC świadczy nie tylko wartość transakcji, ale też inne czynniki. Nasz rynek jest młody i dotychczas był zdominowany przez rundy zalążkowe, a nieliczne innowacyjne spółki, które szybko się rozwijały, poszukiwały kapitału w rundach A/B za granicą. Ta sytuacja powoli się zmienia, a polskie fundusze inwestują coraz odważniej i dysponują większymi środkami – wyjaśnia Maciej Ćwikiewicz.

Największe transakcje

Jeszcze więcej rund finansowania

Venture capital od strony prawnej

Z perspektywy globalnej, a nawet europejskiej, polski rynek ma jednak wciąż niewielkie znaczenie. Tylko w pierwszej połowie roku wartość europejskiego rynku VC wyniosła 49 mld euro, podczas gdy na całym świecie były to 264 mld euro.– Przed nami daleka droga do tego, żeby być postrzeganym jako znaczący rynek, a nie tylko jako lider regionu CEE – dodaje prezes PFR Ventures.Największe transakcje na naszym rynku VC przekraczają dziś kwotę 100 mln zł. Rekordowa megarunda ICEYE w ubiegłym roku to 331 mln zł.W tym roku Uncapped pozyskał 301 mln zł, Packhelp 190 mln zł. Warte odnotowania są też rundy takich spółek, jak eStoreMedia (112,9 mln zł), Proteon Pharmaceuticals (95,9 mln zł), Vue Storefront (69 mln zł) czy Spacelift (60 mln zł). Do końca roku spodziewamy się jeszcze zobaczyć co najmniej jedną rundę finansowania o wartości powyżej 200 mln zł.Zdaniem Macieja Ćwikiewicza w najbliższym czasie będziemy świadkami przyrostu rund finansowania na poziomie Serii A i B, w których udział brać będą międzynarodowi oraz lokalni inwestorzy.– Na rynku będziemy mogli też odnotować dalszy napływ kapitału od funduszy z portfela PFR Ventures. Ożywia się też kapitał prywatny: w ostatnim czasie aktywność zapowiedział TDJ (200 mln zł), Level2 (130 mln zł) i 4Growth (100-200 mln zł) – wskazuje prezes PFR Ventures.I dodaje, że - z perspektywy lokalnej - w najbliższych miesiącach można się spodziewać spektakularnych wydarzeń na rynku VC.– Polska wciąż jeszcze nie doczekała się oficjalnie jednorożca, czyli start-upu o wycenie ponad 1 mld dol. Nieoficjalnie taką spółką jest DocPlanner, który jednak dotąd nie potwierdził ostatniej rundy inwestycyjnej. Ostatnio mogliśmy też czytać o nadaniu takiego statusu Booksy – choć i w tym przypadku założyciel mówi, że od uzyskania takiego statusu spółkę dzielą 2 lub 3 kwartały. W przyszłym roku spodziewamy się zobaczyć nie jednego, ale co najmniej kilka polskich jednorożców – uważa Maciej Ćwikiewicz.Jak wyjaśnia Michał Sowiński, doradca restrukturyzacyjny w Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna, obsługa prawna procesu inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych typu venture capital jest dosyć podobna do zwykłego procesu inwestycyjnego. I zasadniczo sprowadza się do due dilligence podmiotu, w który inwestuje fundusz, sporządzenia umowy inwestycyjnej, właściwej umowy wspólników/akcjonariuszy i czynności, które muszą się wydarzyć pomiędzy podpisaniem umowy inwestycyjnej a formalnym zamknięciem transakcji.- Z obserwacji transakcji, które obsługujemy, możemy prognozować, że liczba inwestycji będzie się tylko zwiększać, szczególnie w podmioty zajmujące się szeroko pojętymi nowymi technologiami. Wartymi obserwowania są inwestorzy z Chin, którzy już jakiś czas temu ruszyli na zakupy na polskim rynku technologicznym i będą stali za bardzo dużą częścią łącznie zainwestowanych pieniędzy w naszym kraju. Wynika to między innymi z wielu obostrzeń i embarg nałożonych na Chiny, a szczególnie z wojny handlowej z USA, przez co od 2017 r. dobrze zauważalna jest zmiana kierunków inwestowania przez inwestorów z Kraju Środka - wyjaśnia Michał Sowiński.