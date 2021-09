Co opodatkować – przychód czy dochód?

Wystarczyły dwa słowa ministra finansów, by rozgorzała w Polsce gorąca – i dotycząca fundamentów systemu – debata o podatkach. Za sprawą jego wypowiedzi wrócił bowiem temat podatku przychodowego. Dobrodziejstwo dla firm i budżetu czy wielka ułuda?

Nie wszyscy jednak wierzą w zbawczą moc daniny przychodowej. Michał Borowski, partner w Crido i minister ds. podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, ma wątpliwości, co do prostoty podatku przychodowego. – Jeszcze nie widziałem prostego podatku – twierdzi, wskazując, że różne branże uzyskują przy swej działalności różne marże. Dla tych niskomarżowych – jak np. handel – podatek przychodowy mógłby okazać się daniną ponad siły.Zwolennicy podatku przychodowego po części podzielają te obawy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje podatek o stawce uzależnionej od wykonywanej działalności, która wynosiłaby od 1,5 do 15 proc. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 0,49 proc. w przypadku banków i instytucji, a także 1,49 proc. dla innych przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną. Zróżnicowanie stawek zaburza jednak tak reklamowaną prostotę podatku, ponadto – jak zwracają uwagę sceptycy – o tym, która branża jaką stawką będzie opodatkowana, będzie decydował minister finansów. – Co wówczas zrobić z przedsiębiorstwami, które działają w kilku różnych branżach? – pyta Michał Borowski.– Dlatego za najlepsze rozwiązania uważamy jedną niską stawkę dla wszystkich – mówi Andrzej Sadowski, przekonując, że nawet firmy z branż niskomarżowych dadzą sobie radę. – To jest jak fala wznosząca, wyniesie wszystkich – przekonuje. Jego zdaniem firmy z branż o niskiej marży nadal będą ją osiągać, po prostu inaczej skalkulują swoje ceny.Michał Borowski obawia się również, że nowy podatek wymusi konsolidację – wymusi bowiem skrócenie łańcuchów dostaw, by wyeliminować płacenie podatku na każdym ich etapie. – To rozwiązanie będzie korzystne dla wielkich korporacji, a nie dla małych i średnich firm, którym podatek ma w założeniach pomóc – twierdzi.Jest wreszcie jeszcze jedna wątpliwość – inwestycje. Dziś, gdy obowiązuje podatek dochodowy, mogą być one wrzucane w koszty, uszczuplając w ten sposób dochód, a co za tym idzie i należny podatek. –Podatek przychodowy zniechęci firmy do inwestowania ze względu na brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. Co więcej, skomplikuje sytuację firm, które inwestują w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w celu uzyskania zwolnień podatkowych lub które korzystają z innych ulg (np. ulga B+R) wynikających z działalności innowacyjnej – twierdzi Michał Borowski.Andrzej Sadowski nie widzi takich zagrożeń. Zwraca natomiast uwagę na drugą stronę medalu. – To obecny system skłania do nieracjonalnych zakupów, po to, aby napompować koszty i zmniejszyć daninę – mówi prezydent CAS, przytaczając przykład notebooków kupowanych „na firmę”, ale użytkowanych zupełnie prywatnie.Zdaniem Michała Borowskiego zalety podatku przychodowego nie są takie oczywiste. – Natychmiast rozgorzałaby dyskusja o sposób naliczania przychodu – czy memoriałowo czy kasowo – o ulgę na złe długi. To nie jest tak, że gdy wprowadzimy podatek przychodowy, zamykamy dyskusję o podatkach. Jedne zamykamy, ale otwieramy inne – twierdzi partner w Crido.Na razie jednak – poza wypowiedzią ministra finansów podczas wywiadu – nic nie wskazuje na to, by resort prowadził jakieś zaawansowane prace analityczne nad wprowadzeniem daniny przychodowej. Patrząc logicznie, nie należałoby się spodziewać rewolucji w tym względzie w najbliższych miesiącach. Z drugiej jednak strony rządząca obecnie formacja już nie raz zaskakiwała rewolucyjnymi zmianami przepychanymi w ekspresowym tempie przez parlament.